Tempesta d’amore: Shirin inizia una nuova carriera (da cieca) | Anticipazioni italiane

La vita è stata decisamente ingiusta con Shirin Ceylan (Merve Çakır)! A causa di uno sfortunato incidente (causato dall’avidità umana), la ragazza ha infatti perso la vista, ritrovandosi a dover ricostruire da capo la propria esistenza. Non per questo, però, si arrenderà!

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Shirin dimostrerà infatti ancora una volta di essere pronta a lottare per costruirsi un futuro. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin in crisi

Fino a qualche settimana fa Shirin aveva tutto ciò che desiderava: l’uomo che ama al proprio fianco ed il lavoro dei suoi sogni. Un drammatico incidente, però, ha cambiato tutto! A causa della mancanza di scrupoli degli Schwarzbach, la ragazza ha infatti perso la vista, dovendo così affrontare la prova più difficile della sua vita…

Oltre che gestire le difficoltà legate alla sua indipendenza e all’atteggiamento iperprotettivo di Gerry (Johannes Huth), la Ceylan si è anche trovata a dover scendere a patti con la propria coscienza, dovendo scegliere tra i propri principi ed il sostegno economico di cui ha bisogno. Una situazione che però presto cambierà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin decide di diventare massaggiatrice

A causa della propria cecità, Shirin è stata costretta ad abbandonare il proprio lavoro come estetista, affidando temporaneamente il suo centro di bellezza a Helene (Sabine Werner). Non tutti i lavori a contatto col pubblico, però, necessitano della vista…

Tra qualche giorno la ragazza si renderà infatti conto di avere un talento da lei mai sfruttato che le potrebbe aprire le strade per una nuova strada professionale: quello di massaggiatrice! Entusiasta, la Ceylan deciderà così di seguire un corso di formazione per ottenere le certificazione necessarie.

Sarà dunque questo il suo futuro? Oppure un miracolo riuscirà a farle recuperare la vista? Seguici su Instagram.