Tempesta d’amore: Gerry e Shirin in crisi! E lei commette una follia… | Anticipazioni italiane

Una durissima prova attende il rapporto tra Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Gerry Richter (Johannes Huth). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questi due amatissimi personaggi di troveranno infatti ad affrontare insieme il dramma della cecità della ragazza. Una situazione che farà emergere delle profonde differenze tra loro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin perde la vista

Sono trascorsi ormai alcuni giorni dal drammatico incidente che ha lasciato Shirin completamente cieca. Colpita agli occhi da un detersivo altamente tossico, la ragazza ha infatti subito gravi danni alla cornea, al punto da non riuscire più a vedere nulla.

E così – mentre i responsabili dell’accaduto stanno provando a coprire le proprie tracce – la povera ragazza si sta preparando alla possibilità di dover trascorrere il resto della vita al buio. Un dramma che porterà la Ceylan a sprofondare in una profonda crisi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin si scontra con Gerry

Come prevedibile, la tragedia di Shirin colpirà tutti al Fürstenhof, dove partirà una gara di solidarietà per sostenere la sfortunata ragazza. Sarà però soprattutto Gerry a dover aiutare e proteggere la sua amata.

Ebbene, non solo il ragazzo non si sottrarrà al proprio compito, ma lo prenderà davvero seriamente… anche troppo! Terrorizzato all’idea che alla fidanzata possa accadere qualcosa, Richter inizierà infatti a soffocare quest’ultima di attenzioni, impedendole addirittura di rimanere da sola anche per pochi minuti.

Il risultato? Seppur grata al suo amato per l'amorevole sostegno, Shirin si sentirà sempre più in gabbia. Gabbia da cui cercherà disperatamente di fuggire! E così – non solo la ragazza avrà un duro scontro con Gerry – ma deciderà di uscire da sola di casa, finendo per correre un rischio mortale…