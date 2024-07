Beautiful, anticipazioni americane: ecco chi è il secondo morto dell’estate USA

Potrebbe esserci un serial killer nelle puntate americane di Beautiful, dove il giallo dell’estate 2024 si arricchisce di una nuova vittima: Paul Hollister! Il cameriere “Hollis”, dunque, non avrà mai una seconda chance con Brooke Logan Forrester, visto che qualcuno ha ben pensato di farlo fuori.

Nei prossimi episodi USA, l’autopsia confermerà che il giovane è rimasto ucciso da un’overdose provocata dalla stessa sostanza che, solo pochi giorni prima, aveva provocato la morte del suo collega, l’ex senzatetto Tom. Se per quest’ultimo – visto che nel suo lontano passato di musicista rock aveva dei precedenti di tossicodipendenza – si era pensato ad una ricaduta, per Hollis la questione risulterà più allarmante dato che non faceva uso di sostanze. Insomma, si farà strada l’ipotesi che qualcuno possa aver volutamente provocato queste morti.

Nel precedente post dedicato a questa storyline, vi avevamo fatto un elenco di potenziali colpevoli, tra i quali, la maggior sospettata potrebbe essere Polly Nozawa. La sorella di Li Finnegan, infatti, aveva una relazione con Tom venti anni fa che, stando all’uomo, avrebbe portato al concepimento di Luna Nozawa, attualmente dichiarata figlia di Bill Spencer. Polly, insomma, potrebbe averlo fatto fuori per impedire che la verità venisse a galla. Ma perché poi uccidere anche Hollis?

Beautiful, trame americane: Hollis è il secondo morto (dopo Tom) dell’estate USA

Ebbene, prima di morire, il ragazzo aveva ritrovato lo zaino di Tom a Il Giardino, restando sconvolto da alcune lettere trovate al suo interno: potrebbero essere quelle che Tom aveva dichiarato di aver scritto a Polly e che la donna aveva sempre ignorato?

Sta di fatto che chi ha provocato la morte di Hollis lo conosceva, visto che il ragazzo è stato avvicinato dal suo assassino dopo la chiusura del Il Giardino causa black out elettrico. Il giovane chiaramente conosceva l’interlocutore, la cui identità e voce sono state invece nascoste al pubblico: nella sua ultima scena, Hollis, riferendosi al misterioso personaggio, si è detto contento di poter parlare con lui o lei proprio del ritrovamento dello zaino del defunto collega.

Stando alle anticipazioni americane, però, i sospetti si concentreranno su Sheila Carter, dati i suoi precedenti. Steffy Forrester Finnegan muoverà l’accusa di fronte alle morti avvenute tra i colleghi della donna. Deacon Sharpe, dunque, si ritroverà in una situazione alquanto complicata: due membri del suo staff sono rimasti uccisi in circostanze misteriose, proprio all’interno del suo locale e sua moglie sarà in cima alla lista dei sospettati dalla polizia.

Tuttavia, visto che la trama è appena cominciata, è assai probabile che Sheila non sia affatto la colpevole. Staremo a vedere…