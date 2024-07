Endless Love anticipazioni: Emir fa incendiare la Barberia Soydere!

Nelle prossime puntate italiane di Endless Love, l’ennesima malefatta di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) farà sprofondare nella disperazione l’intera famiglia Soydere. L’uomo d’affari darà infatti ordine a Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) di incendiare la barberia di Hüseyin (Orhan Güner). Un gesto che causerà, per la prima volta, un effettivo riavvicinamento tra i fratelli Kemal (Burak Özçivit) e Tarik (Rüzgar Aksoy).

Endless Love, news: Fehime scopre tutto su Deniz

La faccenda si delineerà nel momento in cui Vildan Acemzade (Neşe Baykent) spedirà a Kemal il quaderno nel quale Nihan Sezin (Neslihan Atagul) ha scritto nero su bianco che la piccola Deniz è sua figlia: il diario segreto ì verrà intercettato da Fehime Soydere (Zeyno Eracar), la quale leggerà tutto quanto ed entrerà così a conoscenza della verità sulla nipotina.

Tuttavia, in quei precisi istanti, Fehime dovrà difendersi da Emir, sopraggiunto nell’ufficio di Kemal per intimare a quest’ultimo di stare lontano dalla sua famiglia. Anche se la donna non dirà nulla di ciò che ha scoperto su Deniz, temendo che Kozcuoğlu possa finire col fare del male alla bambina, Fehime non esiterà ad affrontare Emir, che la minaccerà neanche troppo velatamente. Il litigio verrà stroncato sul nascere dall’arrivo di Kemal, con Kozcuoğlu che anticiperà al “nemico” che deve aspettarsi il peggio…

Endless Love, spoiler: la barberia di Hüseyin a fuoco!

Dato che Kemal non riuscirà a stare del tutto lontano da Nihan, Emir pur di colpire il suo antagonista non esiterà quindi a dare ordine a Tufan di incendiare la barberia di Hüseyin, frutto del lavoro di una vita. Un piano diabolico che riuscirà alla perfezione, purtroppo. Messo in allerta dai vicini sull’incendio divampato nella sua attività, Hüseyin si recherà in fretta e furia sul posto, ma non potrà fare altro che constatare che tutto è andato completamente in fumo.

Da un lato Kemal cercherà di confortare il padre promettendogli che farà il possibile per fargli recuperare il negozio e sottolineando che, in fondo, il segreto del suo mestiere – il barbiere – sta nelle sue mani; dall’altro anche Tarik sembrerà aprire gli occhi sul conto di Emir e, insieme a Kemal, lo affronterà per chiedergli di lasciare in pace la sua famiglia. In tutto ciò bisognerà però fare attenzione alla reazione di Fehime…

Endless Love, trame: Fehime stringe un patto con Nihan

Spaventata da eventuali altre ripercussioni di Emir, Fehime si recherà in casa di Nihan e giocherà a carte scoperte con lei, rivelandole di aver letto il suo diario e di sapere che Deniz è sua nipote. Si verrà quindi a creare un dialogo accorato tra le due donne, che terminerà quando Fehime chiederà a Nihan di non rivelare mai a Kemal la verità sul conto della bambina, poiché ciò finirebbe per distruggere ancora di più la sua famiglia.

Certa della pericolosità di Emir, Nihan non avrà quindi altra scelta se non quella di promettere a Fehime che Kemal non saprà mai che Deniz è sua figlia. E il segreto legato alla paternità della piccola sarà “salvo”. Almeno per ora… Seguici su Instagram.