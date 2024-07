Endless Love, anticipazioni: Fehime e Nihan si alleano per ricattare Emir ma…

Mai tentare di ricattare Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) perché, alla fine, si rischia di scottarsi. Nelle prossime puntate di Endless Love è infatti in arrivo un brutto quarto d’ora per Nihan Sezin (Neslihan Atagul) e Fehime Soydere (Zeyno Eracar), che cercheranno senza successo di tendere un tranello al cattivone della dizi turca.

Tutto partirà quando Emir cercherà di incastrare Kemal per il “falso rapimento” del padre Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen), del quale anche quest’ultimo sarà ovviamente complice. Poco prima dell’arresto da parte di Hakan (Erhan Alpay), Kemal riuscirà a fuggire e dovrà prima salvare Nihan, rimasta rinchiusa in una cella frigorifera, e poi Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk), la quale tenterà di farla finita non sopportando l’idea che Soydere non voglia stare con lei.

Nonostante queste due sventate tragedie, Emir non metterà da parte il suo piano per incastrare Kemal e farlo finire in prigione. Per questo, Nihan dovrà trovare un diversivo per proteggere il suo amato e penserà di chiedere aiuto a Fehime, già a conoscenza del fatto che Kemal è il padre della piccola Deniz.

Possiamo anticiparvi che Nihan deciderà di telefonare a Fehime e le chiederà di aiutarla ad avviare un piano per impedire che Emir possa far finire Kemal in prigione. In pratica, la Sezin chiederà a Fehime di presentarsi in casa sua per minacciare Emir e porlo di fronte ad un ultimatum: o la salvezza di Kemal o la verità, a mezzo stampa, sulla reale paternità di Deniz (che come sapete è il frutto dell’amore tra i due protagonisti della dizi).

Un piano, apparentemente ben congegnato, che sfuggirà purtroppo di mano alle due donne, visto che Emir passerà facilmente al contrattacco una volta che verrà messo alle strette…

Endless Love, spoiler: Fehime e Nihan si alleano

Eh sì: una volta che, seguendo le indicazioni di Nihan, Fehime darà il via al ricatto, Emir non si farà cogliere impreparato e spaventerà sia la consorte e sia la signora Soydere con una minaccia. Si dirà infatti disposto ad uccidere la piccola Deniz, qualora la verità sulla sua reale paternità venisse a galla. Un vero e proprio “scacco matto” da parte di Kozcuoğlu, che lascerà attonite le due donne, tant’è che Fehime lascerà la discussione spaventata.

Tale discussione, inoltre, metterà in serio pericolo Nihan, dato che Emir comprenderà subito che è stata lei a suggerire a Fehime che cosa dire. Il pronto intervento di Vildan Acemzade (Neşe Baykent), che si prenderà la colpa di quanto accaduto, almeno per ora metterà uno stop all'ira funesta di Emir nei confronti di Nihan, ma per quanto tempo ancora la donna potrà nascondere che è Kemal il padre della "sua" Deniz?