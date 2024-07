La Promessa anticipazioni: Catalina minaccia di chiudere la storia con Pelayo, ecco perché

Mai tentare di “fare le scarpe” a Catalina de Lujan (Carmen Asecas), soprattutto se c’è di mezzo un vantaggioso affare. Nelle prossime puntate italiane de La Promessa è infatti in arrivo una bella ramanzina per Pelayo Gomez de la Serna (Michael Tejerina). Irritata da alcune decisioni prese dal conte di Anil, la donna minaccerà infatti di chiudere ogni tipo di rapporto con lui, compresa la loro nascente relazione.

La Promessa, news: il grande segreto di Pelayo

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, Pelayo è un trafficante d’armi internazionale. Dopo aver introdotto nella tenuta il “socio” Jeronimo (Andres Munoz), che presenterà a tutti quanti come il suo lacchè personale, Gomez de la Serna cercherà dunque di usare la produzione di marmellate appena avviata con Catalina per esportare diversi fucili all’estero.

Non a caso, nei giorni successivi all’arrivo di Jeronimo, Pelayo spiegherà a Catalina di conoscere un importante imprenditore inglese disposto a comprare le loro marmellate. Un’iniziativa che, almeno inizialmente, non farà tanto piacere ad Alonso (Manuel Reguiero), che non vorrà fare affari con l’Inghilterra per non essere accostato in alcun modo al “grande conflitto mondiale” che si starà preparando.

Tuttavia, con un abile discorso, Pelayo riuscirà a fare cambiare idea al marchese e così potrà concentrarsi sull’apparente affare…

La Promessa, trame: Jeronimo chiede a Pelayo se si sta innamorando di Catalina

Utilizziamo il termine apparente perché le intenzioni di Pelayo saranno ben altre: l’uomo intenderà infatti nascondere le armi, da consegnare al compratore inglese, nelle cassette di marmellate preparate con Catalina. Un doppio gioco vero e proprio che genererà anche un po’ di apprensione in Jeronimo, che ad un certo punto chiederà apertamente a Pelayo se la relazione avviata con Catalina ha alla base dei veri e proprio sentimenti oppure se tutto fa parte di una pantomima.

A quel punto, una volta che verrà messo con le spalle al muro, Pelayo confermerà a Jeronimo che si può fidare di lui perché nessuna donna, nemmeno Catalina, manderà a monte i loro affari. Insomma, la Lujan sarà caduta in una trappola ordita da Gomez de la Serna, il quale farà però dei piccoli errori…

La Promessa, spoiler: Catalina vuole chiudere con Pelayo

Eh sì: possiamo anticiparvi che Catalina andrà su tutte le furie a causa di due iniziative prese da Pelayo. Gomez de la Serna infatti, senza consultarla minimamente, impedirà a tutti i dipendenti de La Promessa di entrare nel loro magazzino, dando il permesso soltanto a Jeronimo; come se non bastasse, prenderà poi degli accordi con Cruz (Eva Martin) sull’eventuale ospitata dell’imprenditore inglese per definire meglio il loro accordo.

Sentendosi prevaricata (in fondo l’idea del commercio di marmellate era partita da lei), Catalina ascolterà dunque un consiglio della zia Margarita (Cristina Fernandez) e affronterà Pelayo, al quale farà presente che intende chiudere sia la loro collaborazione lavorativa e sia la relazione in corso.

Intenzione che, purtroppo per lei, sarà accantonata quando Pelayo si scuserà per l’atteggiamento avuto nei confronti di Catalina, alla quale prometterà che, da quel momento in poi, la consulterà per ogni tipo di decisione da prendere. Le bugie saranno dunque destinate a continuare, almeno per ora…