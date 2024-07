La Promessa anticipazioni: Pelayo ha un losco segreto, ecco qual è…

Un oscuro segreto verrà svelato nelle prossime puntate italiane de La Promessa e tutto ciò riguarderà Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), il conte di Anil che sta corteggiando Catalina de Lujan (Carmen Asecas). L’uomo sarà infatti arrivato alla tenuta con un fine piuttosto losco…

La Promessa, news: Pelayo e l’alleanza con Cruz

Come prima cosa, se leggete con frequenza i nostri post, sapete già che Pelayo è in combutta con la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che gli ha appunto chiesto di sedurre e far innamorare Catalina per portarla via da La Promessa. Un piano che la marchesa avrà studiato per levarsi di torno la figliastra, che a suo dire si starà dando troppo da fare per bilanciare i conti della tenuta, quando invece il compito spetterebbe a Manuel (Arturo Sancho), il legittimo erede del marito Alonso (Manuel Regueiro).

Tuttavia, anche se darà delle rassicurazioni alla marchesa in tal senso, Pelayo aiuterà Catalina ad avviare una produzione di marmellate, proponendole ad un certo punto di espandere il commercio delle stesse all’estero. Idea che piacerà fin da subito alla donna, tant’è che ne parlerà col padre per capire se la cosa sia effettivamente fattibile, dato il grosso dispendio di denaro dovuto all’ipotetico commercio estero. Comunque sia, ve lo diciamo sin da subito, la proposta di Pelayo sarà tutt’altro che disinteressata…

La Promessa, spoiler: il segreto di Pelayo

Un giorno Pelayo uscirà dal perimetro de La Promessa per incontrare Jerónimo Gamboa (Andreas Muñoz), un suo vecchio amico che si presenterà all’appuntamento con un furgoncino. All’interno dello stesso, proprio come il conte di Anil già saprà, saranno contenute tantissimi fucili e pistole. Circostanza che darà modo ai telespettatori di scoprire che Pelayo è… un trafficante d’armi!

La rivelazione diventerà sempre più importante quando il nobile farà presente a Jeronimo che sta studiando nei minimi dettagli un modo per vendere le armi senza dare troppo nell’occhio. E tutto, ovviamente, lascerà pensare che Pelayo intenda utilizzare proprio le conserve prodotte con Catalina per riuscire nel suo intento criminale…

La Promessa, trame: Pelayo introduce Jeronimo nella tenuta

Non a caso, Pelayo approfitterà della volontà di Lope (Enrique Fortun) di lasciare La Promessa (e diventare cuoco in un rinomato ristorante di Madrid) per chiedere a Catalina di poter avere come suo lacchè personale il fidato Jeronimo, che a suo dire sarà al suo servizio ormai da diversi anni.

Ormai accecata dall'amore, come già avrà confessato al padre Alonso e alla cugina Martina (Amparo Pinero), Catalina accetterà senza opporre resistenze e così, pochi giorni dopo, Jeronimo si presenterà alla tenuta per prendere servizio come lacchè. Una vera e propria "copertura" che, col trascorrere degli episodi, farà emergere sempre di più il lato nascosto di Pelayo, ma anche quello del suo "complice"…