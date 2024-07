La Promessa anticipazioni: Cruz teme che Curro abbia scoperto la verità su suo padre!

Appena scoprirà che il marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) è suo padre, il giovane Curro de la Mata (Xavi Lock) si “macchierà” di alcune mosse ingenue che desteranno i sospetti della “zia” Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Cerchiamo dunque di capire insieme che cosa succederà nelle prossime puntate italiane de La Promessa per fare il punto della situazione…

La Promessa, news: Curro scopre che Alonso è suo padre

Per prima cosa, è bene ricordare che Curro apprenderà la verità quando troverà una lettera scritta dalla defunta madre Dolores (Anai Gonzalez) per Ramona (Inma Perez Quiros); nella stessa, la donna dichiarerà appunto di avere avuto una relazione con Alonso, dalla quale è nato il suo piccolo Marcos.

Sotto shock, perché non aveva mai preso in considerazione l’idea che lo zio potesse essere il suo vero padre, Curro terrà inizialmente la scoperta per sé, senza parlarne con la sorella Jana Exposito (Ana Garces), ma cercherà un modo per avvicinarsi gradualmente a Alonso e scoprire se abbia delle affinità con lui. Un modo di fare che, nel giro di poco tempo, porterà Curro a fare una proposta alla “sorella” Catalina (Carmen Asecas)…

La Promessa, trame: Curro inizia a collaborare con Catalina

Eh sì: già sapete che Curro chiederà con successo a Catalina di poterla aiutare con i conti de La Promessa. In tal senso, c’è da dire che inizialmente la Lujan sarà scettica di fronte alla proposta di colui che crede essere suo cugino, ma deciderà di metterlo lo stesso alla prova, trovando geniali alcune sue idee per far pareggiare alcuni bilanci.

Iniziative che, col trascorrere dei giorni, colpiranno anche Alonso. Non a caso, ad un certo punto, il marchese chiederà a Curro di accompagnarlo ad un importante viaggio di lavoro, dove a suo dire potrà imparare sul campo alcuni “trucchi” da mettere in pratica durante una negoziazione. Un invito che Curro accetterà col sorriso, certo che di lì a poco entrerà maggiormente in confidenza con il suo vero padre…

La Promessa, spoiler: Cruz ha dei sospetti su Curro

Tuttavia, le mosse di Curro finiranno per attirare i sospetti di Cruz che, nel corso di un dialogo, farà presente a Petra Arcos (Marga Martinez) che deve osservare con maggiore attenzione ciò che fa il ragazzo poiché potrebbe avere scoperto tutta la verità, ossia che Alonso è suo padre. Insomma, nonostante la discrezione sulla faccenda, Curro avrà acceso un campanellino d’allarme della Ezquerdo, la quale sarà disposta a tutto per evitare che la verità venga a galla.

E ciò sarà l'inizio di una storyline che non mancherà di riservare spietati colpi di scena. E così la vicenda legata al rapporto tra Curro e Alonso entrerà veramente nel vivo…