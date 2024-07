La Promessa anticipazioni: Curro crede che Martina sia incinta!

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa il giovane Curro de la Mata (Xavi Lock) sarà più che mai al centro della scena: oltre a scoprire di essere il frutto dell’amore proibito tra la defunta madre Dolores (Anai Gonzalez) e il marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro), che ha sempre creduto fosse suo zio, il fratello di Jana Exposito (Ana Garces) non potrà fare a meno di preoccuparsi anche per le cagionevoli condizioni di salute della sua amata Martina (Amparo Pinero). Tant’è che ad un certo punto sospetterà che possa essere incinta…

La Promessa, news: i malori di Martina

Tutto comincerà quando Martina inizierà a manifestare diversi malesseri, che preoccuperanno tantissimo la madre Margarita (Cristina Fernandez). Ovviamente, dato che sarà completamente all’oscuro della liaison avvenuta (e ormai conclusa) tra la figlia e Curro, Margarita penserà che Martina non stia affrontando nel migliore dei modi la recente morte del padre Fernando (Javier Collado), a cui è seguito l’annullamento del matrimonio con Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera).

Tuttavia, ogni volta che la madre cercherà di parlarle, Martina assumerà un atteggiamento sfuggente, dando l’impressione di voler stare da sola ad affrontare tutta la situazione. Si ritaglierà infatti giusto un po’ di tempo per stare con la cugina Catalina (Carmen Asecas) e spesso e volentieri salterà i pranzi e le cene in famiglia, a causa di imprecisate nausee e malori generali.

La Promessa, trame: Curro tra due fuochi

Col trascorrere degli episodi, la strana situazione di Martina non passerà inosservata nemmeno a Curro. Dopo aver digerito il fatto di essere il figlio di Alonso, tramite una lettera confessione della madre Dolores che troverà a casa dell’anziana Ramona (Inma Perez Quiros), Curro deciderà di tenere ancora segreto il legame di parentela con il marchese, ma al tempo stesso cercherà di entrare a far parte della gestione dei conti della villa, dando il suo aiuto personale a Catalina.

Una sera, tra un lavoro e l’altro, Curro si troverà quindi a parlare faccia a faccia con Catalina e, sentendo nel dettaglio la descrizione dei suoi malesseri, le chiederà apertamente se possa essere incinta.

La Promessa, spoiler: Curro sospetta che Martina sia incinta

Eh sì: memore della volta in cui ha fatto l’amore con lei, Curro assocerà le nausee di Martina ad un’ipotetica gravidanza e le domanderà se possa esserci una minima possibilità che tale scenario corrisponda a verità. Dopo aver esitato nella risposta, Martina tranquillizzerà però Curro, sostenendo che in realtà sta “morendo di pena” poiché si sente in parte responsabile della dipartita del padre Fernando.

Con le lacrime agli occhi, e ignorando che Fernando è morto a causa di Cruz (Eva Martin) che non gli ha volutamente dato la pastiglia in grado di frenare un infarto in corso, Martina spiegherà a Curro che, dal suo punto di vista, il padre si sarebbe potuto salvare se solo lei avesse accettato di sposare Antonio, senza opporre resistenze e non dandogli così alcun tipo di dispiacere in grado di inficiare sulla sua precaria salute.

Tali parole, neanche a dirlo, colpiranno Curro e lo rincuoreranno allo stesso tempo, visto che non starà per diventare padre… Seguici su Instagram.