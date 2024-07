La Promessa anticipazioni: Jimena uscirà (momentaneamente) di scena, ecco perché

Arrivederci Jimena de los Infantes (Paula Losada). Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, i telespettatori dovranno infatti fare a meno, per un periodo di tempo limitato, della “schizzata” moglie di Manuel de Lujan (Arturo Sancho). Una serie di eventi porterà infatti alla sua uscita di scena…

Jimena dà fuoco a La Promessa – Trame

La storyline si delineerà nel momento in cui, esasperata dalla decisione di Manuel di vivere da “separati in casa”, Jimena non riuscirà più a ragionare e comincerà a provare astio per tutti gli abitanti de La Promessa, in particolar modo per Catalina (Carmen Asecas), che a suo dire non l’ha mai accettata come cognata influenzando, in negativo, il marito Manuel.

A quel punto, Jimena non esiterà a “drogare” una limonata che offrirà a Catalina per farle perdere i sensi; dopo ciò, nel delirio più totale, stenderà la ragazza, esanime, su un letto e darà fuoco alla sua stanza, dando inizio ad un singolare rito di “purificazione” durante il quale si metterà a ballare in mezzo alla stanza tra le fiamme. Fortunatamente, Jana Exposito (Ana Garces) si renderà conto di tutto quanto e riuscirà a trarla in salvo. Il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) farà poi lo stesso con Catalina…

La Promessa, news: gli Infantes si scontrano con Manuel e Cruz

Occhio, quindi, a quello che succederà in seguito: da un lato la situazione di Catalina apparirà disperata perché avrà respirato tantissimo fumo ed avrà necessariamente bisogno di ossigeno per salvarsi; dall’altro Jimena non riuscirà a fornire spiegazioni su quello che è successo, ma non potrà nemmeno nascondere che è stata lei ad appiccare l’incendio.

Una volta che scopriranno quanto è accaduto, i genitori Mercedes (Laura Barba) e José Luis (Andres Blanca) si precipiteranno dunque a La Promessa per capire cosa sia successo e si scontreranno con Manuel e Cruz Ezquerdo (Eva Martin) poiché si rifiuteranno di credere che Jimena abbia perso completamente il lume della ragione.

I coniugi Infantes tenteranno infatti di addossare ogni colpa ai Lujan, sostenendo che, da quando ha messo piede alla tenuta, la figlia non ha fatto altro che ricevere dispiaceri, a partire dalla morte di Tomas (Jordi Coll) avvenuta durante la prima notte di nozze.

La Promessa, news: Jimena esce (momentaneamente) di scena

Fatto sta che, alla fine, Mercedes e José Luis cambieranno radicalmente idea appena Cruz farà loro presente che Jimena è diventata un pericolo per tutti quanti e per se stessa, visto che è stata lei ad appiccare quel fuoco che quasi rischiava di uccidere Catalina. Tali parole faranno quindi “rinsavire” i coniugi Infantes, i quali decideranno di portare con loro Catalina nella loro tenuta familiare affinché possa riprendersi in serenità e tranquillità e tornare ad essere la ragazza dolce e spensierata di un tempo.

Decisione che Manuel accetterà di buon grado, dato che in caso contrario avrebbe dovuto prendere la decisione difficile di mandare la moglie in un sanatorio. Jimena saluterà dunque il marito dopo aver chiesto a Jana di prendersi cura di lui, farà i bagagli e lascerà La Promessa… Ma niente addii: la donna tornerà in scena più “pazza” di prima, noi vi abbiamo avvisato… Seguici su Instagram.