Jimena dà fuoco a La Promessa | Anticipazioni

La temperatura de La Promessa sta per alzarsi, ma non a causa del clima rovente estivo. Nel corso delle prossime puntate italiane della soap iberica, Jimena de los Infantes (Paula Losada) perderà letteralmente il “lume” della ragione e darà fuoco alla sua stanza. Un vero e proprio piano psicopatico che porterà Catalina de Lujan (Carmen Asecas) a rischiare in prima persona…

La Promessa, news: Jimena sempre più sola e disperata

La storyline si “accenderà” definitivamente quando, cominciata una vera e propria relazione extraconiugale con l’amata Jana Exposito (Ana Garces), Manuel de Lujan (Arturo Sancho) proporrà a Jimena di vivere da “separati in casa”, mantenendo le apparenze nelle occasioni pubbliche. Condizione che, neanche a dirlo, la Infantes non riuscirà ad accettare, mostrando da subito dei veri e proprio atteggiamenti al limite della follia di cui si renderanno presto conto sia Martina (Amparo Pinero), sia la suocera Cruz (Eva Martin).

Tuttavia, la situazione precipiterà vertiginosamente quando Manuel deciderà di seguire un consiglio di Jana e lascerà senza preavviso per qualche giorno La Promessa al fine di consentire a Jimena di abituarsi all’idea della loro separazione. La donna fraintenderà infatti una serie di avvenimenti e di lì a poco a rischiare sarà Catalina…

La Promessa, trame: Jimena comincia a provare avversione per Catalina

Come vi abbiamo accennato, i deliri di Jimena rischieranno di mettere in pericolo i traffici illeciti di Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina). L’uomo penserà infatti di utilizzare la produzione di marmellate avviata con Catalina per trasportare illegalmente all’estero le armi da fornire a Mister Cavendish, un ricco imprenditore inglese. Quest’ultimo arriverà dunque alla tenuta per portare a termine l’affare, ma verrà scambiato da Jimena per uno psichiatra ingaggiato proprio da Catalina e dagli altri abitanti de La Promessa per rinchiuderla in un sanatorio.

In preda al delirio più totale e ingannata da Jeronimo (Andres Suarez), l’uomo di fiducia di Pelayo che la porterà a fraintendere l’identità di Cavendish, Jimena inizierà quindi a considerare Catalina come il primo ostacolo da abbattere per la felicità da raggiungere con Manuel. Proprio per questo, una sera la inviterà nella sua stanza e le offrirà un bicchiere di limonata, nel quale avrà mischiato del potente sonnifero. Il risultato? Catalina perderà immediatamente i sensi.

Jimena dà fuoco a La Promessa – Spoiler

Di lì a poco, la situazione si farà incandescente: dopo aver ripercorso tutto il suo fallimentare matrimonio con Manuel, Jimena annuncerà a Catalina, ancora semi incosciente, che è giunto il momento di purificare tutto quanto con il fuoco. Leggendo una sorta di preghiera, la Infantes spargerà dunque una tanica di benzina per tutta la stanza e poi accenderà le fiamme, danzando intorno alle stesse. Dopo ciò, si siederà in una poltrona e osservare il letto di Catalina bruciare.

Fortunatamente, la prima a rendersi conto del divampare dell’incendio sarà Jana, che darà immediatamente l’allarme, portando poi in salvo Jimena. A salvare Catalina penserà invece il maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent), che – così facendo – comprometterà ancora di più il suo già cagionevole stato di salute.

Fatto sta che, nel giro di poco tempo, tutti quanti capiranno che ad appiccare il fuoco è stata proprio Jimena. Ciò mentre le condizioni di Catalina si faranno più serie: oltre ad un'ustione importante su una gamba, la ragazza farà infatti fatica a respirare e il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) incaricherà Alonso (Manuel Regueiro) di procurarsi un medicinale per salvarle la vita. E in questa faccenda si inserirà Cruz, con intenzioni… non proprio "benevole"!