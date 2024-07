La Promessa anticipazioni: Lope accetta un lavoro a Madrid ma poi…

Un’allettante proposta lavorativa porterà Lope Ruiz (Enrique Fortun) a lasciare La Promessa. Tuttavia, quello che sembrerà un vero e proprio addio si trasformerà in realtà in un arrivederci. Vediamo insieme per quale ragione…

La Promessa, news: Lope accetta un nuovo lavoro

Deluso dalla volontà di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) di includerlo nuovamente nei lacchè per sabotare il negozio di marmellate avviato da Catalina (Carmen Asecas) e Pelayo (Michel Tejerina), Lope non avrà alcun dubbio a riguardo nel momento in cui un rinomato ristorante di Madrid gli proporrà di lavorare nella sua cucina.

A quel punto, Lope comunicherà a Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) che intende licenziarsi e, dopo aver preparato un ultima cena, con il permesso dei marchesi saluterà tutti i suoi colleghi e partirà alla volta della capitale spagnola. Un’assenza, quella di Lope, che spingerà Mauro Moreno (Antonio Velazquez), sostituto dell’ancora convalescente Romulo Baeza (Joacquin Climent), a prendere delle decisioni per rimpiazzarlo.

La Promessa, trame: i sostituti di Lope

Per quanto riguarda il lavoro di lacchè, Mauro non dovrà infatti stare a pensarci più di tanto: come vi abbiamo già segnalato, Pelayo – pur di portare avanti il suo traffico illegale di armi – introdurrà alla tenuta il socio Jeronimo Gamboa (Andres Suarez), che presenterà a tutti quanti come il suo lacchè personale.

Invece, nel momento in cui Candela (Teresa Quintero) e Simona (Carmen Flores Sandoval) avranno bisogno di un valido aiuto in cucina, la scelta ricadrà su Valentin (Carlos Suarez), il misterioso amico di Antonito (il figlio di Simona), che svilupperà una vera e propria ossessione per Maria Fernandez (Sara Molina). Col trascorrere della narrazione, tali rimpiazzi si riveleranno però del tutto inutili…

La Promessa, spoiler: Lope ritorna nella tenuta

Eh sì: dopo pochissimi giorni, Lope verrà contattato telefonicamente da Romulo, che gli chiederà se vuole ritornare a lavorare a La Promessa. Dato che il lavoro nella cucina del ristorante non era quello che sognava, poiché doveva limitarsi a pelare le patate e altre cose poco interessanti, Lope accetterà di buon grado di riprendere servizio nella proprietà dei Lujan e farà ai suoi colleghi una “dolce” sorpresa.

In pratica, senza dire nulla, Lope arriverà all'alba a La Promessa e preparerà per i compagni una succulenta colazione. E tutti quanti gioiranno appena potranno riabbracciarlo e capiranno che è ritornato lì per trattenersi. Anche se qualcuno, del quale vi parleremo in seguito, non sarà proprio entusiasta della sua presenza… ma per quale motivo?