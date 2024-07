La Promessa anticipazioni: Valentin bacia Maria!

A La Promessa sta per prendere il via una vera e propria ossessione. Anche se mostrerà a tutti quanti un carattere allegro e spensierato, nel corso delle prossime puntate italiane della soap iberica bisognerà fare attenzione al personaggio di Valentin (Carlos Suarez). Cerchiamo di capire per quale ragione…

La Promessa, news: Valentin arriva alla tenuta

Se vi è capitato di leggere i nostri post, sapete già che Valentin arriverà alla tenuta al posto di Antonito, l’atteso figlio della cuoca Simona (Carmen Flores Sandoval). Per giustificare la sua presenza a La Promessa, Valentin dirà infatti di essere stato mandato lì proprio da Antonito, impossibilitato a raggiungere la madre a causa di diversi problemi di lavoro.

Seppur delusa, poiché credeva in cuor suo che il figlio volesse farle visita per riappacificarsi con lei e mettere una volta per tutta la parola fine alle loro divergenze, Simona accoglierà Valentin a braccia aperte (in primis poiché il ragazzo le racconterà mille aneddoti sul parente che non vede da tanto tempo). Tuttavia, col trascorrere degli episodi, Valentin si renderà protagonista di alcuni atteggiamenti che getteranno più di un sospetto sul suo conto….

La Promessa, trame: l’ossessione evidente di Valentin per Maria

Come prima cosa, Valentin riuscirà a guadagnarsi un doppio lavoro a La Promessa: Catalina (Carmen Asecas) lo inserirà infatti nella produzione di marmellate appena avviata con il losco Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina); inoltre il “forestiero” si farà assumere anche in cucina, approfittando del trasferimento di Lope Ruiz (Enrique Fortun) a Madrid per prendere servizio in un rinomato ristorante.

Quello che doveva essere un soggiorno breve, a detta di Valentin, si tramuterà quindi in un vero e proprio trasferimento, con il ragazzo che non perderà occasione per intrattenersi a parlare con Maria Fernandez (Sara Molina), per la quale darà l’impressione di essersi preso una bella sbandata.

Non a caso, appena le faranno notare che forse l’ultimo arrivato si è preso una cotta per lei, Maria cercherà di mettere le cose in chiaro con Valentin, ma la reazione del ragazzo sarà decisamente inaspettata…

La Promessa, spoiler: Valentin bacia Maria!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, nel momento in cui Maria gli dirà che non sente niente per lui e che il loro rapporto non può andare oltre l’amicizia, Valentin si farà coraggio e darà alla domestica un bacio sulle labbra! Ovviamente la Fernandez respingerà con forza l’avvicinamento di Valentin, intimandogli di non farlo mai più, ma il presunto amico di Antonito recepirà davvero il messaggio?

Vi consigliamo di fare attenzione ai prossimi avvenimenti della telenovela perché, nel giro di pochissimi episodi, la situazione si complicherà tantissimo ed a rischiare sarà proprio la povera Maria…