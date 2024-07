La Promessa anticipazioni: Manuel e Jimena “separati in casa”!

Un’idea dal “sapore moderno” di Manuel de Lujan (Arturo Sancho) farà imbestialire Jimena de los Infantes (Paula Losada) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Seguendo un consiglio della zia Margarita (Cristina Fernandez), il marchesino proporrà infatti alla moglie di vivere da “separati in casa”, generando il suo totale malcontento. Tuttavia, Jimena non sarà la sola che avrà qualcosa da dire circa la decisione di Manuel…

La Promessa, news: Jimena e Manuel ai ferri corti

La situazione si complicherà nel momento in cui Manuel deciderà di prendersi un paio di giorni per sé e lascerà La Promessa in gran segreto per andare al mare in compagnia della sua amata Jana Exposito (Ana Garces). Una volta che ritornerà a casa, Lujan dovrà quindi vedersela con la furia di Jimena, che attraverso la madre Mercedes (Laura Barba) lo metterà di fronte ad un ultimatum.

In pratica, Mercedes tenterà di obbligare Manuel a trasferirsi per un periodo a Madrid con Jimena, minacciando in caso contrario di spargere dei pettegolezzi poco edificanti sul marchesato di Lujan. Manuel non vorrà però farsi ricattare dalla suocera e rifiuterà categoricamente la “proposta”. Ciò farà radicalmente cambiare idea a Jimena, che a pochi minuti dalla partenza comunicherà alla madre che anche lei starà a La Promessa al fianco del marito.

La Promessa, trame: il ricatto di Jimena

Occhio perciò a quello che succederà in seguito: una volta che riuscirà a non trasferirsi nella capitale spagnola, Manuel continuerà a comportarsi in maniera piuttosto fredda con Jimena, visto che avrà cominciato una vera e propria relazione extraconiugale con Jana.

Tra le altre cose, il marchesino ventilerà persino l’ipotesi di tornare ad iscriversi ad alcune competizioni aeree. Idea che farà arrabbiare per l’ennesima volta la Infantes, che arriverà a rivolgere al marito delle vere e proprie minacce.

Pur di ottenere le attenzioni tanto desiderate da parte del consorte, Jimena minaccerà di dare fuoco all’hangar e all’aereo, qualora Manuel non dovesse riportare la pace nel loro matrimonio. Tuttavia, anche in questa circostanza, Jimena otterrà l’effetto contrario…

La Promessa, spoiler: Manuel e Jimena ‘separati in casa’

Eh sì: possiamo anticiparvi che, in preda alla confusione più totale, Manuel si confiderà con Margarita, che gli consiglierà appunto di dare il via ad una convivenza da “separati in casa” con Jimena che possa mettere a tacere eventuali malelingue sul loro conto. Certo che quella sia la soluzione più adeguata, perché preserverebbe la rispettabilità della consorte nel ceto nobiliare, Manuel comunicherà quanto ha deciso a Jimena, promettendole che nelle occasioni mondane si mostrerà felice al suo fianco (mentre, nella quotidianità, ciascuno dei due potrà andare avanti con la sua vita).

Soluzione che non piacerà a Jimena, soprattutto quando Manuel le dirà che deve lasciare la loro stanza coniugale per andare in un’altra qualsiasi della tenuta. Un’iniziativa, quella di Manuel, che non piacerà nemmeno a Cruz, tant’è che la marchesa cercherà inutilmente di fare ragionare il figlio, ormai deciso a farla finita con un matrimonio che non avrebbe mai dovuto celebrarsi… Seguici su Instagram.