La Promessa: Jimena minaccia Manuel | Anticipazioni

Il matrimonio tra Jimena de los Infantes (Paula Losada) e Manuel de Lujan (Arturo Sancho) sarà sempre più in bilico nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Non a caso, nel bel mezzo di un forte litigio, la donna farà al marito una minaccia ben precisa…

La Promessa, news: Manuel e la fuga d’amore con Jana

La storyline arriverà ad un punto di volta nel momento in cui, seguendo un consiglio della zia Margarita (Cristina Fernandez), Manuel deciderà di prendersi alcuni giorni di pausa dalla sua quotidianità. Senza informare nessuno, il marchesino prenderà dunque il suo aeroplano e porterà Jana Exposito (Ana Garces) al mare. Un vero e proprio momento romantico per i due protagonisti della telenovela, che in spiaggia si lasceranno andare alla passione e faranno l’amore.

Tuttavia, ad un certo punto, la dolce parentesi dovrà terminare; Manuel farà dunque ritorno alla tenuta, dove verrà sottoposto ad un vero e proprio ricatto dalla suocera Mercedes (Laura Barba). Agendo in difesa di Jimena, la donna tenterà di obbligare Manuel a trasferirsi a Madrid insieme alla consorte, minacciando in caso contrario di spargere dei pettegolezzi sul suo conto. Ricatto a cui Lujan deciderà di non sottostare, facendo presente a Jimena che se vuole può andare da sola nella capitale…

La Promessa, trame: Jana e Manuel diventano amanti

A sorpresa, quando avrà già i bagagli pronti, Jimena sceglierà però di restare a La Promessa; così Cruz Ezquerdo (Eva Martin) prometterà a Mercedes che farà di tutto per riportare serenità nel rapporto coniugale tra Jimena e Manuel. Quest’ultimo non sarà, ovviamente, dello stesso parere della madre e si concederà dei teneri momenti con Jana nell’hangar.

Insomma, Manuel avvierà una vera e propria relazione extraconiugale con Jana, che dal canto suo sceglierà di interrompere il fidanzamento con il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) confessandogli di non avere mai smesso di amare un altro uomo. Il tutto mentre Jimena, stanca della distanza tra lei e il marito, vorrà fare il possibile per scoprire l’identità della donna che ha ballato per tutta la sera con Manuel al party in maschera organizzato da Cruz qualche settimana prima…

La Promessa, spoiler: Jimena minaccia Manuel

Inconsapevole del fatto che la donna che tanto cerca è Jana, Jimena sarà quindi sempre più nervosa e, al culmine di un litigio, esigerà che Manuel ristabilisca un minimo rapporto all’interno del loro matrimonio, dichiarando in caso contrario di essere disposta a prendere un bidone di benzina ed incendiare l’hangar con il suo maledetto aeroplano all’interno.

Anche in tale occasione, le minacce di Jimena andranno però a vuoto: Manuel le ricorderà infatti che l’ha sposata, tempo prima, soltanto poiché ingannato e sprovvisto di memoria, ragione per la quale non l’amerà mai. Comunque sia, vi consigliamo di fare attenzione allo sproloquio della Infantes, visto che, prima o poi, accenderà davvero una pericolosa “scintilla”… Seguici su Instagram.