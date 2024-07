La Promessa, anticipazioni: Valentin cerca di avvicinarsi a Maria (e non solo)

Ci si può davvero fidare del buon Valentin (Carlos Suarez)? Sarà questa la domanda che si porranno diversi personaggi de La Promessa nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela iberica. Arrivato alla tenuta all’improvviso, il ragazzo riuscirà presto a farsi strada tra i lavoratori e cercherà di stringere ad ogni costo un legame con Maria Fernandez (Sara Molina). Elementi che faranno sorgere più di un dubbio sul suo conto…

La Promessa, news: l’arrivo di Valentin

Per prima cosa, è bene precisare che tutto partirà quando Antonito comunicherà alla madre Simona (Carmen Flores Sandoval), tramite una missiva, che intende farle visita a La Promessa. Tuttavia, nel giorno fissato per la visita, si presenterà nella tenuta Valentin, che dichiarerà di essere un amico di Antonito, impossibilitato a raggiungere la mamma per problemi di lavoro.

“Digerito” il mancato abbraccio del figlio, che non vede da diversi anni, Simona sembrerà accettare il fatto che Antonito abbia mandato Valentin al suo posto per “rassicurarla” e prometterle che le farà davvero visita nel più breve tempo possibile per chiarire tutte le loro divergenze. Al contrario, almeno inizialmente, Candela (Teresa Quintero) si mostrerà scettica ogni volta che si troverà nelle vicinanze del nuovo arrivato, che intanto inizierà a fornire dei dettagli sulla presunta vita di Antonito…

La Promessa, spoiler: Valentin cerca di avvicinarsi a Maria

Ad esempio, durante un dialogo, Valentin metterà Simona al corrente del fatto che Antonito è stato sposato, anche se sottolineerà che ad un certo punto ha dovuto fare i conti con la morte improvvisa della moglie. Un racconto che riempirà di tristezza Simona, la quale tornerà a sorridere soltanto quando Valentin le dirà che Antonito si è già rifatto una vita al fianco di un’altra donna che lo ama e lo rispetta.

Tuttavia, quando non sarà in compagnia di Simona, Valentin amerà passare tanto tempo in compagnia di Maria Fernandez, che troverà a sua volta piacevole stare insieme all’ultimo arrivato, che considererà simpatico e “bonaccione”. Non a caso, quando Jana Exposito (Ana Garces) le parlerà del ragazzo, Maria ammetterà di trovarsi molto bene con lui.

La Promessa, trame: Valentin e il doppio lavoro

Ad ogni modo, bisognerà fare attenzione a Valentin per un altro aspetto: arrivato a Lujan per trattenersi soltanto pochi giorni, il giovane riuscirà ad ottenere un alloggio a La Promessa promettendo a Catalina (Carmen Asecas) di aiutarla nel “negozio” delle marmellate avviate con Pelayo (Michel Tejerina). Come se non bastasse, Valentin otterrà poi da Mauro (Antonio Velazquez) il permesso di aiutare Simona e Candela in cucina, luogo dove le due donne avrà serie difficoltà a causa del trasferimento di Lope Ruiz (Enrique Fortun) a Madrid per prendere servizio in un ristorante.

Insomma, in pochi giorni, Valentin avrà un doppio lavoro a La Promessa. Tutto davvero molto strano per una persona che pensava di trattenersi soltanto pochi giorni…