My Home My Destiny anticipazioni: Benal sceglie un nome commovente per sua figlia

Nel corso delle prossime puntate italiane di My Home My Destiny sarà sul punto di volgere al termine la gravidanza dell’infermiera Benal (İncinur Sevimli), in attesa di una figlia da Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol). Gli eventi spingeranno infatti la donna a dare un nome decisamente commovente alla sua piccolina…

My Home My Destiny, trame: Benal decide di lasciare casa Karaca

Per prima cosa, è bene precisare che ad un certo punto Benal deciderà di non vivere più con Mehdi a casa Karaca; l’infermiera non potrà infatti fare a meno di notare che ogni attenzione dell’uomo è riservata all’ex moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir), ragione per la quale si sentirà di troppo e deciderà di mettere un po’ di distanza tra lei e il futuro padre di sua figlia.

Una decisione che, purtroppo per lei, Benal dovrà rivedere in tempi brevi: dato che ormai mancherà pochissimo al parto, il medico le farà presente che deve stare il più possibile a letto per non compromettere la salute della bimba, e soprattutto che non può stare da sola poiché potrebbe avere bisogno di aiuto da un momento all’altro. Tutte motivazioni che spingeranno Benal a rivolgersi ancora a Mehdi…

My Home My Destiny, news: Cemile e Nuh accolgono Benal

In ogni caso, Mehdi non potrà accogliere come si deve Benal: proprio in quel giorno, Karaca sarà in fuga dalla polizia a causa di Zeynep, che lo denuncerà dopo che le avrà distrutto l’auto aziendale donatale da Barış Tunahan (Engin Öztürk), facendo tra l’altro emanare un ordine restrittivo nei suoi confronti.

A pensare a Benal saranno quindi i novelli sposi Cemile (Elif Sönmez) e Nuh (Fatih Koyunoğlu), i quali non riusciranno a capacitarsi delle ultime azioni commesse da Mehdi e cercheranno di nascondere quanto appena accaduto alla stessa Benal per non procurarle ulteriori stress. Una situazione, decisamente tesa, che farà da apripista anche ad un momento decisamente commovente…

My Home My Destiny, spoiler: il nome commovente della figlia di Benal

Eh sì: durante uno scambio di battute commuoventi con Cemile, Benal si dirà dispiaciuta della recente morte della “cognata” Müjgan Karaca (Zeynep Kumral), uccisa dal folle ex fidanzato Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), e manifesterà l’intenzione di chiamare la bimba che aspetta proprio Mujgan, in onore della recente defunta della quale aveva molta stima.

Parole che faranno tanto piacere a Cemile, anche se sarà ancora in pensiero per la fuga di Mehdi. E proprio quest’ultimo, ignaro di ciò che starà succedendo a casa sua, si farà prestare da Nazli (Ayşe Akın) sei mila lire turche per fare qualcosa di estremamente “pericoloso”… Seguici su Instagram.