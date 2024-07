My Home My Destiny, anticipazioni: Cemile propone a Benal di sposare Mehdi ma…

Proposta in arrivo per l’infermiera Benal (İncinur Sevimli) nelle puntate di My Home My Destiny in onda nelle prossime settimane. Non appena il fratello Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) verrà arrestato per il rapimento dell’ex moglie di Zeynep Goksu (Demet Ozdemir), Cemile (Elif Sönmez) farà il possibile per “ricostruire”, a suo modo, la vita del parente. E il suo piano coinvolgerà anche Benal…

My Home My Destiny, news: il rapimento di Zeynep

Come già sapete, Mehdi perderà definitivamente il controllo nel momento in cui Zeynep scoprirà che è stato proprio lui a ridurre in mille pezzi la macchina aziendale che le aveva affidato il capo Barış Tunahan (Engin Öztürk). Spaventata, Göksu farà emanare un ordine restrittivo contro l’ex marito, che non la prenderà bene e arriverà addirittura a rapirla per portarla dalla madre Zeliha (Nurşim Demir) ed avere un incontro chiarificatore sul loro matrimonio.

Tuttavia, la corsa di Mehdi verrà bloccata da Savaş Tunahan (Kaan Altay Köprülü), il fratello invalido di Bariş. Grazie a un annuncio postato su internet, gli inquirenti riusciranno infatti a rintracciare la macchina di Mehdi e successivamente ad arrestarlo, portando in salvo Zeynep. Per Karaca scatterà dunque l’obbligo di restare in carcere per circa un mese, ossia fino al processo…

My Home My Destiny, spoiler: Cemile propone a Benal di sposare Mehdi

Negli stessi attimi del salvataggio di Zeynep, come per uno strano scherzo del destino, Mehdi diventerà anche papà. Aiutata da Sultan (Hülya Duyar), Emine (Naz Göktan), Sakine (Zuhal Gencer) e Nermin (Senan Kara), Benal darà infatti alla luce la piccola Mujgan, che chiamerà così proprio in onore alla defunta Müjgan Karaca (Zeynep Kumral).

Ovviamente, nonostante il suo “fresco” matrimonio con Nuh (Fatih Koyunoğlu), Cemile darà ospitalità a Benal e alla nipotina nella sua nuova casa. Durante una chiacchierata, spiegherà quindi a Benal la sua idea: in pratica, confidando nel fatto che ora il fratello è un padre disposto a tutto per la sua figlioletta appena nata, Cemile farà presente a Benal che è arrivato il momento di sposare Mehdi. E preciserà che, stando alle sue informazioni, può diventare sua moglie anche se Karaca resterà in carcere attraverso una cerimonia speciale.

My Home My Destiny, trame: Mehdi fa la conoscenza dei suoi compagni di cella

Inizialmente, Benal non sembrerà prendere più di tanto in considerazione la proposta di Cemile, perché saprà in cuor suo che c’è ancora Zeynep nel cuore di Mehdi. Intanto, quest’ultimo farà il suo ingresso in carcere, dove conoscerà i suoi compagni. Tuttavia, fin dal primo istante, Karaca specificherà loro che starà lì per poco tempo e non farà altro che pensare a Zeynep e a ciò che gli ha detto poco prima che venisse arrestato.

Pensieri che però non coincideranno con un gesto che farà Mehdi prima di essere portato nella sua cella: possiamo infatti anticiparvi che Karaca strapperà in mille pezzi una foto di Zeynep. Insomma, la situazione non sarà affatto rassicurante…