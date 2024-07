My Home My Destiny: Savaş dice a Bariş di stare lontano da Zeynep | Anticipazioni

Nelle puntate di My Home My Destiny in onda nelle prossime settimane, i telespettatori di Canale 5 avranno modo di fare la conoscenza di Savaş Tunahan (Kaan Altay Köprülü), il fratello invalido dell’avvocato Barış (Engin Öztürk). L’ultimo arrivato legherà in particolar modo con Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e, non a caso, farà una particolare raccomandazione al parente. Scopriamo insieme quale…

My Home My Destiny, news: Savaş e il rapporto contrastato con Bariş

Come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza, Bariş racconterà a Zeynep che Savaş è rimasto paralizzato nella parte sinistra del suo corpo in seguito a una caduta avvenuta quando era soltanto un bambino. Per questo, Savaş ha sviluppato un rapporto morboso con la madre, diventando un vero e proprio ribelle quando la donna è venuta a mancare.

Fin dalle sue prime scene, Savaş dimostrerà dunque di avere un rapporto abbastanza complicato con Bariş, che spesso e volentieri lo lascia solo, con delle badanti, per concentrarsi sul lavoro e sulle sue “avventure” di pochi giorni. Proprio per questo, Savaş svilupperà una particolare affinità con Zeynep, che cercherà di ascoltarlo e lo tratterà come una persona normale, senza fargli pesare la sua invalidità. Elemento che diventerà fondamentale con il proseguire della narrazione…

My Home My Destiny, trame: Savas sempre più vicino a Zeynep

Ad esempio, Savaş si rivelerà di estrema importanza quando Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol) rapirà Zeynep. Il giovane metterà infatti un annuncio su internet che si rivelerà fondamentale per rintracciare Zeynep ed innescare il successivo arresto del “pazzo” Karaca. Proprio per questo, Savaş deciderà di unirsi a Bariş quando Emine (Naz Göktan) organizzerà una festa a sorpresa per il compleanno di Zeynep.

Lì, oltre a stringere una particolare intesa con Sakine (Zuhal Gencer), che gli ricorderà per certi versi la defunta madre, Savaş non potrà fare a meno di notare la particolare intesa che c’è tra Bariş e Zeynep. Non a caso, Savaş sembrerà essere geloso della vicinanza tra i due, dando l’impressione di essere attratto dalla Göksu, ma in realtà i motivi saranno altri…

My Home My Destiny, spoiler: la raccomandazione di Savaş e Bariş

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, il giorno successivo al party a sorpresa, Savaş parlerà a quattr’occhi con Bariş e gli dirà di stare lontano da Zeynep perché non merita che le spezzi il cuore dopo ciò che Mehdi le ha fatto. Discorso che il ragazzo farà al fratello maggiore poiché conscio del fatto che, da quando si è separato dalla moglie, Bariş non ha fatto altro che collezionare numerose donne, senza stare a curarsi troppo dei loro sentimenti.

Il discorso di Savaş a Bariş verrà dunque fatto "in protezione" di Zeynep, ossia l'unica amica che il giovane invalido ha avuto nella sua vita. Tutto mentre, stuzzicata dalle domande di Emine, Zeynep non potrà continuare a nascondere di essere un po' incuriosita da Bariş, anche se vorrà accantonare ciò che sente perché, in fondo, l'uomo è anche il suo capo…