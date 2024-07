Tempesta d’amore: Alexandra ricatta Markus! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Ricatti incrociati sconvolgeranno gli equilibri in quel del Furstenhof! Dopo aver subito degli ultimatum prima da Markus (Timo Ben Schöfer) e poi da Christoph Saalfeld (Dieter Bach), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) deciderà di usare lei stessa l’arma di cui è stata fino ad ora vittima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph ricatta Alexandra

Da quando ha capito di amare Christoph, Alexandra si è trovata suo malgrado in mezzo al fuoco incrociato tra i suoi “due uomini”. Sia Saalfeld che Markus hanno infatti dimostrato di essere pronti a tutto pur di conquistare la loro amata. E per raggiungere i loro obiettivi non hanno esitato a colpire l’oggetto del loro desiderio!

Se Markus ha a lungo ricattato la moglie pur di costringerla a tornare da lui, Christoph imiterà infatti presto il suo rivale, mettendo Alexandra di fronte ad un ultimatum: se la donna farà uscire il marito di prigione, Saalfeld rivelerà ad Eleni (Dorothée Neff) di essere suo padre!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra ricatta Markus

Come prevedibile, la Schwarzbach resterà sconvolta di fronte al comportamento del compagno, arrivando a minacciare quest’ultimo di chiudere la loro relazione. Le basterà una visita al marito in carcere, però, per rendersi conto che i timori di Christoph riguardo alle conseguenze di una scarcerazione di Markus sono tutt’altro che infondati…

Sarà così che Alexandra affronterà il marito, mettendolo di fronte ad un vero e proprio ricatto: è disposta a difenderlo in tribunale e farlo uscire di prigione, solo a patto che l’uomo prometta di non tornare mai più a Bichlheim! Markus accetterà le condizioni della moglie? Seguici su Instagram.