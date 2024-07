Tempesta d’amore: Alexandra rivela a Eleni la storia della sua vita. E lei… | Anticipazioni italiane

Un toccante confronto a cuore aperto ci attende nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Dopo la rivelazione della verità sulle origini di Eleni (Dorothée Neff), Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) deciderà infatti di raccontare alla figlia tutta la verità sulla sua storia e le relazioni coi due uomini della sua vita. E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni scopre che Christoph è suo padre

Per quasi trent’anni Alexandra si è tenuta dentro un segreto così terribile da portarla a non farne mai parola con nessuno: la sua primogenita Eleni non è figlia del marito Markus (Timo Ben Schöfer), bensì di Christoph (Dieter Bach). La donna era infatti già incinta quando quest’ultimo la lasciò all’improvviso, spingendola così tra le braccia di Schwarzbach.

Temendo di venire lasciata anche dal marito e ritrovarsi a crescere una figlia da sola, Alexandra decise dunque di far credere a tutti – Markus incluso – di essere rimasta incinta subito dopo l’inizio della sua relazione con Schwarzbach. Un segreto che – quasi trent’anni dopo – sta però per venire alla luce…

Se Christoph è al corrente della verità ormai da settimane, tra qualche giorno anche Eleni scoprirà finalmente le sue origini. Messa con le spalle al muro dalla ragazza dopo una serie di indizi sempre più schiaccianti, Alexandra finirà infatti per confessare alla figlia che è Saalfeld il suo genitore biologico. E a quel punto tutto cambierà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra rivela la sua storia ad Eleni

Come prevedibile, per Eleni si tratterà di un vero e proprio shock, che la porterà a chiudersi in se stessa ed evitare ogni contatto con la madre. Dopo aver lasciato alla figlia i suoi spazi per metabolizzare quella rivelazione sconcertante, però, Alexandra riuscirà finalmente ad ottenere un confronto.

Determinata ad essere finalmente sincera con la sua primogenita, Alexandra aprirà dunque a quest’ultima il proprio cuore, raccontandole tutta la propria vita, inclusa la sofferenza e l’umiliazione subite quando Christoph la lasciò per una donna più ricca, nonché il terrore di venire abbandonata da Markus se quest’ultimo avesse scoperto la verità su Eleni.

Ebbene, le parole di Alexandra saranno così sincere e piene di dolore da colpire profondamente Eleni. Se da una parte quest'ultima si riconcilierà con la madre, però, dall'altra finirà per sviluppare un odio profondo nei confronti di Christoph, reo di aver abbandonato la propria compagna per inseguire ricchezza e potere. Riuscirà Saalfeld a recuperare il rapporto con la sua primogenita?