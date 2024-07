Tempesta d’amore: arriva Ulrike, con Erik è colpo di fulmine! | Anticipazioni italiane

Un nuovo personaggio sta per varcare la porta del Fürstenhof… dove lo attende una trappola! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore all’hotel a cinque stelle apparirà infatti Ulrike Dremel (Genoveva Mayer), la donna che Erik Vogt (Sven Waasner) è stato incaricato di sedurre… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik accetta la proposta di Dremel

Da mesi ormai Erik è tormentato dai debiti. Un incubo che sembrava essere senza via d’uscita… almeno fino a quando al Fürstenhof non è comparso Jörg Dremel (Dirk Waanders)! Ricchissimo e potente, quest’ultimo ha fatto a Vogt una proposta a dir poco incredibile: se riuscirà a sedurre sua moglie Ulrike convincendola a chiedere il divorzio, Erik riceverà ben 100.000 euro!

Come prevedibile, inizialmente Vogt non ha preso sul serio quell’inaspettata offerta. Di fronte all’aggravarsi delle sue condizioni finanziarie, però, l’uomo tornerà sui suoi passi e – dopo essersi confrontato con Yvonne (Tanja Lanäus) – deciderà di accettare… con una condizione!

Su richiesta specifica di Yvonne, Erik chiederà infatti che Ulrike venga di persona al Fürstenhof, in modo che Yvonne possa tenere d’occhio il fidanzato con la sua “vittima”…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ulrike arriva al Fürstenhof

Ebbene, le condizioni poste da Erik e Yvonne verranno accettate senza problemi da Jörg Dremel, che farà in modo di mandare la moglie all’hotel a cinque stelle per un soggiorno nel lusso. E così – nel corso della puntata 3989 – Ulrike arriverà finalmente al Fürstenhof!

Come prevedibile, la donna resterà letteralmente folgorata dalla vista di Erik, che, come sappiamo, è assolutamente identico all’ex compagno (nonché grande amore) della Dremel. Un ascendente che Vogt sfrutterà sapientemente per avvicinare la sua vittima.

Inizierà così un lungo gioco di seduzione in cui Erik dovrà fare i conti non solo con i propri sensi di colpa nei confronti di Ulrike, ma anche con la crescente gelosia di Yvonne. E per ora vi anticipiamo che l'esito di questa curiosa storyline sarà tutt'altro che scontato…