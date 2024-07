Tempesta d’amore: Yvonne permette a Erik di tradirla, ma a una condizione! | Anticipazioni italiane

Fino a dove sono disposti a spingersi Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus) per risolvere i loro guai finanziari? Lo scopriremo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando questa stravagante coppia prenderà una decisione a dir poco incredibile… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik riceve una proposta da Dremel

Da settimane ormai Erik sta affrontando un vero e proprio incubo a causa dei suoi problemi economici. Incubo che non ha fatto che peggiorare col passare delle settimane! Con l’acqua alla gola a causa delle minacce dello spietato Krüger (Thorsten Nindel) – lo scagnozzo di Christoph (Dieter Bach) – Vogt sta dunque cercando disperatamente una soluzione… e tra non molto il destino gli farà una sorpresa inaspettata!

Proprio quando penserà di essere ormai spacciato, Erik farà infatti la conoscenza di un certo Jörg Dremel (Dirk Waanders), un ricchissimo ospite del Fürstenhof gli farà un’offerta a dir poco incredibile: è disposto a dargli 100.000 euro se Vogt sedurrà sua moglie Ulrike, convincendola a chiedere il divorzio!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne pone una condizione a Erik

Sconvolto, inizialmente Erik penserà ad uno scherzo di cattivo gusto. Ben presto, però, gli sarà chiaro che non solo Dremel è serio, ma è anche proprietario di un ingente patrimonio. Ci sarà però un problema: Yvonne!

Innamoratissimo della fidanzata, Erik non se la sentirà di ingannare quest’ultima e le racconterà dunque tutta la verità, ricevendo una reazione decisamente inaspettata. Superato l’iniziale sgomento, Yvonne darà infatti al suo amato la propria benedizione! Ci sarà, però, una condizione…

La Klee pretenderà infatti che il corteggiamento di Erik a Ulrike avvenga al Fürstenhof, in modo che lei possa tenere sotto controllo la situazione. Vogt andrà dunque fino in fondo al suo piano, senza compromettere il suo rapporto con Yvonne? Per ora vi anticipiamo che ci attendono delle puntate davvero incredibili…