Tempesta d’amore: Carolin scopre che Vanessa ha baciato Max e… | Anticipazioni italiane

Una doccia fredda inaspettata è in arrivo per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)! Proprio quando credeva di essersi ormai assicurata un futuro al fianco di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), infatti, una confessione cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max e Vanessa si baciano

Dopo una lunga indecisione, da mesi ormai Vanessa non sembra avere più dubbi: è Carolin la sua compagna per la vita! Una certezza che non è vacillata neppure dopo la scoperta da parte della Sonnbichler di essere incinta di Max (Stefan Hartmann). Ma i suoi sentimenti che la legano a quest’ultimo saranno davvero scomparsi?

Se ufficialmente Vanessa ha sempre ribadito sia a Carolin che a Max di avere già fatto la propria scelta e che il proprio cuore appartiene alla Lamprecht, con il passare del tempo abbiamo assistito ad un lento ma inesorabile avvicinamento tra la ragazza ed il fitness trainer.

Un processo che – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – culminerà con un bacio inaspettato! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa confessa a Carolin il bacio con Max

Sconvolta dal proprio comportamento, Vanessa fuggirà dalla situazione, sminuendo l’accaduto e prendendo ancora una volta le distanze da Max. Rimasta sola con i propri pensieri, però, si renderà conto che quel gesto non è stato casuale: se ha baciato il suo ex, è perché lo ama ancora!

Determinata ad essere sincera con Carolin, Vanessa deciderà così di aprire il proprio cuore a quest’ultima, confessandole non solo il bacio ma anche i suoi sentimenti per il fitness trainer! Come reagirà la Lamprecht? Per ora vi anticipiamo che questo triangolo è tutt’altro che concluso… Seguici su Instagram.