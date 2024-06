Tempesta d’amore: Vanessa incinta di Max! E ora? | Anticipazioni italiane

Un colpo di scena incredibile sta per sconvolgere la vita di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)… e non solo la sua! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) farà infatti una scoperta sconvolgente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin vuole trasferirsi con Vanessa a Copenhagen

Scegliere tra due persone amate non è semplice, eppure Vanessa è riuscita a prendere la propria decisione, chiudendo la propria relazione con Max Richter (Stefan Hartmann) per poter vivere liberamente il proprio amore per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß). Neppure questo, però, è bastato…

Come sappiamo, il fitness trainer non ha infatti accettato la fine della sua storia con la Sonnbichler, iniziando una vera e propria missione di riconquista ai danni di Carolin. Purtroppo per lui, però, quest’ultima smaschererà le sue intenzioni, aprendo così gli occhi a Vanessa.

Ma non saranno solo le ingerenze di Max l’unico problema che le due neo-fidanzate dovranno affrontare. La mentalità poco aperta degli abitanti di Bichlheim farà infatti sì che la relazione delle due donne venga vista in cattiva luce. E così, nella speranza di risolvere entrambi i problemi contemporaneamente, Carolin farà a Vanessa una proposta inaspettata: trasferirsi insieme a Copenhagen!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa scopre di essere incinta

Ebbene, benché colta di sorpresa dalla proposta della fidanzata, la Sonnbichler deciderà di accettare! Nonostante il profondo legame che sente con Bichlheim ed i Sonnbichler, la ragazza si convincerà infatti che iniziare una nuova vita insieme a Carolin sia la cosa giusta. Max, invece, non sarà dello stesso avviso…

Come prevedibile, il fitness trainer resterà infatti sconvolto nell’apprendere che la sua amata sta pianificando di trasferirsi addirittura in un altro Paese e tenterà in ogni modo di dissuaderla. Ne scaturirà un’accesa che lascerà Vanessa molto provata… al punto che la ragazza avrà uno svenimento!

Il destino vorrà che sia proprio Michael (Erich Altenkopf) a trovare la giovane Sonnbichler e fornirle il primo soccorso. Il medico, però, non si limiterà ad aiutare la ragazza a riprendersi! Insospettito dall’accaduto, Niederbuhl insinuerà infatti in Vanessa il dubbio che quest’ultima possa essere in stato interessante…

Sconvolta all’idea di essere rimasta incinta di Max prima della fine della loro relazione, la Sonnbichler si procurerà immediatamente un test di gravidanza. Test che confermerà il suo grande timore: aspetta un figlio dal suo ex fidanzato! E a quel punto nulla sarà più come prima… Seguici su Instagram.