Tempesta d’amore: Helene in ospedale… per colpa di Shirin! | Anticipazioni italiane

Non sembra esserci fine al dramma di Shirin Ceylan (Merve Çakır)! Dopo aver dovuto affrontare innumerevoli difficoltà a causa della sua improvvisa cecità, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza finirà per mettere in pericolo anche le persone a lei care… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin vittima di un truffatore

Da quando è stata vittima dell’incidente causato (seppur involontariamente) dagli Schwarzbach, Shirin ha visto la sua vita stravolta. Ritrovatasi improvvisamente cieca, la ragazza ha infatti non solo dovuto abbandonare la sua professione di estetista, ma ha anche dovuto affrontare una dolorosa perdita di indipendenza.

Determinata a ricostruirsi una vita pesando il meno possibile sugli altri, la Ceylan ha iniziato una formazione professionale come massaggiatrice. Proprio in questo contesto, però, verrà adescata da un cinico truffatore, che l’ha avvicinata con l’unico scopo di derubarla. E, purtroppo, i problemi non finiranno qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin mette in pericolo Helene

Appena ripresasi dallo spavento per il pericolo recentemente corso, Shirin sarà infatti ancora una volta protagonista di un incidente dalle conseguenze potenzialmente drammatiche. Prima di andare a dormire, accenderà involontariamente un fornello in cucina, innescando una reazione a catena…

Il calore brucerà infatti una pentola, producendo delle pericolose esalazioni… il tutto a pochi metri di distanza da dove dormirà Helene (Sabine Werner)! E quest’ultima non solo non si accorgerà di nulla, ma perderà i sensi durante il sonno…

A quel punto per la Richter non sembrerà esserci più nulla da fare, ma fortunatamente il pronto intervento di Leander (Marcel Zuschlag) eviterà il peggio, permettendo il ricovero d’urgenza di Helene. Se quest’ultima si salverà la vita, però, l’accaduto non resterà privo di conseguenze per Shirin… Seguici su Instagram.