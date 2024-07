Tempesta d’amore: la prima magica notte di Eleni e Leander! | Anticipazioni italiane

Momenti di grande romanticismo sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Dopo aver dovuto lottare contro incomprensioni e sfortuna, Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) riusciranno infatti a passare finalmente la loro prima notte insieme… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni e Leander sfortunati

Ci sono volute delle settimane, ma ora l’amore tra Eleni e Leander è finalmente esploso! Dopo il loro primo, romanticissimo bacio, infatti, i due protagonisti della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore renderanno infatti pubblico il loro legame e diventeranno ufficialmente una coppia. Trovare un momento di intimità, però, sembrerà pressoché impossibile…

Complici mille imprevisti, i due innamorati non riusciranno infatti mai a passare la loro prima notte insieme. Non per questo, però, si arrenderanno! Determinata a sorprendere il suo amato, Eleni organizzerà infatti una cenetta a sorpresa a casa di quest’ultimo. Peccato solo che lui – ignaro delle sue intenzioni – deciderà all’ultimo momento di passare la serata fuori insieme a Michael (Erich Altenkopf)! E ora?

Demoralizzata per quell’ennesimo scherzo del destino, la Schwarzbach tornerà dunque mestamente nel proprio appartamento. Proprio quanto tutto sembrerà ormai perduto, però, qualcuno accorrerà in suo soccorso…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni e Leander passano la notte insieme

Gerry (Johannes Huth) – a cui Eleni aveva parlato della cenetta a sorpresa – si imbatterà infatti casualmente in Leander e lo convincerà a tornare subito a casa. E così, una volta rientrato, il medico troverà la cenetta preparata dalla sua amata, insieme ad un dolce biglietto da lei scritto…

Questa volta, però, la sfortuna avrà un lato positivo! Commosso dal gesto della fidanzata, Leander si presenterà infatti a sorpresa da quest’ultima, trascorrendo con lei la loro prima notte d’amore! E a quel punto nulla sembrerà più dividere i due protagonisti. Ma sarà davvero così? Per ora vi anticipiamo che purtroppo i veri ostacoli al loro amore devono ancora arrivare… Seguici su Instagram.