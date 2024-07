Tempesta d’amore: tra Eleni e Leander esplode finalmente l’amore! | Anticipazioni italiane

Ci sono voluti dei mesi, ma ora finalmente il grande momento è arrivato: nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra i due protagonisti Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) esploderà infatti finalmente l’amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni si innamora di Leander

Fin dal loro primissimo incontro, Eleni e Leander hanno capito di essere legati da un filo invisibile e magico. Se per il giovane medico è stato subito chiaro di aver trovato la persona con cui vuole passare il resto della vita, però, lei ha invece a lungo visto in Saalfeld una sorta di angelo custode… almeno fino ad ora!

Tutto cambierà quando la Schwarzbach – delusa dalle ennesime bugie e dagli intrighi dei genitori – deciderà di lasciare il Furstenhof per tornare a Francoforte. Proprio quando nulla sembrerà poter impedire la sua partenza, però, accadrà qualcosa di incredibile…

Complice una concatenazione di eventi, Eleni e Leander si ritroveranno come per magia nel luogo simbolo del loro legame: una radura nel bosco in cui si erge una pietra molto speciale. E sarà a quel punto che la Schwarzbach capirà finalmente di essersi innamorata!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni e Leander si baciano

Sopraffatta da quei sentimenti tanto profondi quanto inaspettati, la ragazza deciderà di cancellare il suo viaggio e rimanere a Bichlheim. Una decisione che riempirà ovviamente di gioia Leander! Pur intuendo che la sua amata prova qualcosa nei suoi confronti, però, il medico non oserà sperare troppo per paura di ricevere una nuova delusione…

Ebbene, questa volta però i timori di Saalfeld si riveleranno infondati! Dopo aver goffamente provato ad invitare il suo amato a cena, Eleni rimedierà infatti proponendo a quest’ultimo una romantica passeggiata nel bosco. Purtroppo, però, un’emergenza in ospedale costringerà il medico ad interrompere l’appuntamento con la sua amata…

Determinata a dichiarare finalmente a Leander i suoi sentimenti senza ulteriori interruzioni, Eleni deciderà così di prendere in mano la situazione: con l’aiuto di Valentina (Aylin Ravanyar) farà otterrà un appuntamento in ospedale per una presunta urgenza medica, chiedendo ovviamente di essere visitata da Leander. E, quando quest’ultimo si presenterà per visitarla, lo sorprenderà con un bacio appassionato!

Sarà questo l'inizio ufficiale della bellissima storia d'amore tra Eleni e Leander che farà da colonna portante di questa diciannovesima stagione di Tempesta d'amore.