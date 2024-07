Tempesta d’amore: Leander e Eleni, la prima notte insieme è un disastro! | Anticipazioni italiane

Dopo settimane di baci rubati e incomprensioni, tra Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) l’amore è finalmente sbocciato! Per i due freschi innamorati vivere appieno la loro felicità si rivelerà però più difficile del previsto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni e Leander diventano una coppia

Fin dall’inizio è stato chiaro che Eleni e Leander sono uniti da un legame magico. Se per il medico è stato subito chiaro che si tratta di amore, però, altrettanto non si può dire per la ragazza. Una situazione che è da poco cambiata!

Come sappiamo, proprio quando stava per lasciare Bichlheim ed il Fürstenhof, la Schwarzbach si è infatti imbattuta proprio in Saalfeld nel loro “luogo speciale”: la radura in cui giace una roccia su cui aleggia una leggenda. E a quel punto ha aperto finalmente gli occhi sui propri sentimenti…

Sopraffatta dall’emozione, inizialmente Eleni non ha trovato la forza di dichiararsi. Alla fine, però, la ragazza ha preso il coraggio a due mani e si è presentata dal suo amato, soprendendolo con un bacio appassionato! Le difficoltà non sono però ancora finite…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: la prima notte insieme di Eleni e Leander

Al settimo cielo per la felicità, i due ragazzi cercheranno di sfruttare ogni occasione per stare insieme. Peccato solo che avere del tempo per stare da soli sembrerà un’impresa impossibile. Le intromissioni di Yvonne (Tanja Lanäus) e gli impegni di lavoro di Leander finiranno infatti per rovinare ogni appuntamento galante dei due innamorati.

Sarà allora che – nel tentativo di aiutare i loro amici – Max (Stefan Hartmann) metterà loro a disposizione la propria baita. Ancora una volta, però, il destino giocherà contro di loro: sulla strada verso il loro nido d’amore, i due fidanzatini saranno infatti testimoni di un gravissimo incidente!

Il risultato? Quella che doveva essere la loro prima notte insieme verrà ancora una volta rovinata: Eleni andrà da sola nella baita, mentre Leander sarà costretto a precipitarsi in ospedale, raggiungendo così la sua amata – ormai addormentata – solo in piena notte. La sfortuna dei due protagonisti finirà mai? Seguici su Instagram.