Tempesta d’amore: Leander delude Eleni, ma poi… | Anticipazioni italiane

La sfortuna sembra intenzionata a continuare a perseguitare Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag)! Benché innamoratissimi, i due protagonisti sembreranno infatti non riuscire mai a trovare un momento per stare insieme… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni e Leander perseguitati dalla sfortuna

Non tutti i grandi amori iniziano con un colpo di fulmine. Ed Eleni e Leander ne sono un esempio! Se Saalfeld si è innamorato a prima vista della bella Schwarzbach, infatti, quest’ultima ci ha messo parecchio tempo prima di capire la natura dei propri sentimenti nei confronti del giovane medico.

Alla fine, però, l’amore è sbocciato e tra qualche giorno i due protagonisti della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore diventeranno finalmente una coppia! Purtroppo, però, tutto sembrerà voler impedire che i due innamorati possano lasciarsi andare ai propri sentimenti…

Ogni volta che Eleni e Leander si daranno appuntamento per avere un po’ di intimità, infatti, un imprevisto farà saltare i loro piani. E così la ragazza deciderà di prendere la situazione in mano…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni prepara una sorpresa per Leander

Determinata a far colpo sul suo amato con una sorpresa romantica e trascorrere finalmente una serata in intimità, la Schwarzbach preparerà di nascosto una cenetta a lume di candela nell’appartamento di lui.

Per assicurarsi che tutto sia perfetto, la ragazza farà anche in modo che i coinquilini del fidanzato – Max (Stefan Hartmann) e Noah (Christopher Jan Busse) – non siano in casa. Peccato solo che i due amici non saranno gli unici assenti…

Ignaro dei piani della sua amata, Leander deciderà infatti spontaneamente di uscire dopo il lavoro insieme a Michael (Erich Altenkopf). E così la povera Eleni si ritroverà ad attendere invano l'arrivo del suo amato! Proprio quando la serata sembrerà essere ormai definitivamente rovinata, però, in soccorso dei due protagonisti arriverà un aiuto inaspettato…