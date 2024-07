Tempesta d’amore: Markus rovina il Fürstenhof e perde il suo grande amore | Puntate tedesche

Una storia d’amore alla “Romeo e Giulietta” sta appassionando ormai da qualche mese i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Una storyline con protagonista assoluto un personaggio fino ad ora apparso più cinico che romantico: Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer)! Ecco dunque cos’è accaduto negli ultimi episodi di Sturm der Liebe andati in onda in Germania prima della pausa estiva…

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Markus e Katja innamorati

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia, Markus ha da poco fatto ritorno al Fürstenhof, dove dichiarerà (nuovamente) guerra a Christoph (Dieter Bach). Come sappiamo, quest’ultimo è infatti reo di aver distrutto la sua vita, rovinando la sua azienda di famiglia e strappandogli l’amatissima moglie Alexandra (Daniela Kiefer). E la situazione non farà che peggiorare…

Nel corso della prossima stagione di Tempesta d’amore Schwarzbach deciderà infatti di distruggere il suo nemico giurato… e con lui l’intero Furstenhof! Proprio allora, però, accadrà qualcosa di assolutamente inaspettato: Markus si innamorerà (ricambiato) di una Saalfeld!

La “fortunata” in questione è Katja (Isabell Stern), nipote di Werner (Dirk Galuba), a cui è profondamente legata. A causa dei suoi sentimenti per Schwarzbach, la donna si troverà così costantemente tra due fuochi, dovendo scendere a compromessi tra la lealtà verso l’uomo che ama e la propria famiglia.

Spoiler Tempesta d’amore, puntate tedesche: Katja lascia Markus

Ebbene, la situazione non solo non migliorerà col tempo, ma finirà addirittura per peggiorare. Accecato dall’odio nei confronti dei Saalfeld, Markus tradirà infatti le promesse fatte alla fidanzata e ordirà un diabolico intrigo per distruggere il Fürstenhof. Questa volta, però, l’uomo pagherà un prezzo altissimo per la propria sete di vendetta…

Quando Katja scoprirà di cosa è stato capace il suo amato, infatti, ne rimarrà così sconvolta da troncare di netto la loro relazione. Disperato, Markus proverà in ogni modo a riconquistare Katja, dicendosi pentito per il proprio comportamento e provando a rimediare ai propri errori. Tutto, però, sarà inutile.

Katja, infatti, non solo non gli darà una seconda chance, ma inizierà persino a pensare di lasciare il Fürstenhof per sempre. Lo farà davvero? Sarà con questo interrogativo che si aprirà la seconda parte della ventesima stagione di Tempesta d'amore, al via in Germania con nuove puntate inedite a partire dal prossimo 19 agosto.