Tempesta d’amore: Max rinuncia a Vanessa e suo figlio! E lei… | Anticipazioni italiane

Momenti ad altissimo tasso emotivo sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nella guerra per il cuore di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), Max Richter (Stefan Hartmann) si troverà infatti a dover prendere una decisione estremamente difficile, mettendo da parte i propri desideri per il bene della persona che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin e Max si scontrano

Dopo mesi di tira e molla, il triangolo sentimentale con al centro Vanessa sembrava essersi risolto, tanto che la Sonnbichler aveva chiuso la sua relazione con Max per poter ufficializzare il suo amore per Carolin (Katrin Anne Heß). Proprio allora, però, è arrivato un fulmine a ciel sereno: la Sonnbichler ha scoperto di essere incinta!

Superato lo shock iniziale, Max e Carolin sembravano aver accettato la situazione, tanto che il fitness trainer si è detto d’accordo con la decisione di Vanessa di trasferirsi a Copenhagen insieme alla fidanzata. Poi, però, il desiderio di essere un padre presente e stare vicino alla donna che ama ha prevalso…

Capendo di non poter rinunciare né a Vanessa né al loro bambino, Max ha dunque spiegato alla Sonnbichler di desiderare che lei resti a Bichlheim. E la ragazza coglierà l’occasione al volo per cancellare il suo trasferimento in Danimarca. Una decisione che ferirà profondamente Carolin…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max rinuncia a Vanessa

Delusa dalla compagna, ma – soprattutto – furiosa con Max, Carolin affronterà dunque il fitness trainer, accusandolo di voler approfittare della gravidanza di Vanessa per riavvicinarsi a quest’ultima e distruggere la loro relazione. E non è finita qui!

Dopo aver visto quanto la fidanzata soffra per le loro continue discussioni, Carolin chiederà a Max di fare un passo indietro e tenersi fuori dalle loro vite… per il bene di Vanessa! Delle parole che – a sorpresa – faranno breccia nel cuore dell’uomo…

Sarà così che Max si presenterà da Vanessa, dicendosi pronto a uscire per sempre dalla sua vita e da quella del loro bambino, per garantire la loro serenità e la felicità della donna al fianco di Carolin. Come reagirà la Sonnbichler di fronte a questo gesto inaspettato? Seguici su Instagram.