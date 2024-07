Tempesta d’amore: Robert vede il bacio di Michael e Valentina… e perde la testa! | Anticipazioni italiane

Se c’è un difetto di cui Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) non è mai riuscito a liberarsi è la sua difficoltà a controllare la rabbia. Una difficoltà che degenera facilmente quando ci sono di mezzo le persone a lui care… Valentina (Aylin Ravanyar) in primis! E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore ne avremo drammaticamente conferma… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina bacia Michael

Non c’è nessuno al mondo che per Robert conti di più di sua figlia Valentina, la sua “principessa”. Un affetto ricambiato dalla ragazza, ma che non si traduce in capacità di dialogo. Ben conoscendo il carattere facilmente irascibile del genitore, la giovane Saalfeld ha infatti più volte evitato di confidargli i suoi problemi personali, a partire da quelli con gli uomini…

Non c’è dunque da stupirsi se Valentina ha confidato al nonno Werner (Dirk Galuba) e non al padre i suoi sentimenti proibiti per Michael (Erich Altenkopf). Sentimenti che, come sappiamo, non sono ricambiati dal medico ed hanno portato quest’ultimo a prendere le distanze dalla ragazza.

Proprio quando la situazione sembrava essersi finalmente rasserenata, però, accadrà qualcosa di inaspettato: sotto shock a causa di una traumatica notte al pronto soccorso, Valentina verrà consolata proprio da Michael. E così, spinta dalla gratitudine, la ragazza sorprenderà il medico con un tenero bacio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert aggredisce Michael

Come vi abbiamo anticipato, si tratterà in realtà di un gesto abbastanza innocente da parte della giovane Saalfeld, che metterà tuttavia in imbarazzo il medico. Il vero problema, però, sarà un altro! Ad insaputa dei due, infatti, qualcuno ha osservato tutta la scena, traendo le conclusioni sbagliate…

Ebbene, purtroppo il testimone in questione sarà proprio Robert, che – come prevedibile – resterà sconvolto nel vedere quel gesto di tenerezza tra il suo migliore amico e la propria “bambina”. E le conseguenze non si faranno attendere…

Fuori di sé, Robert aggredirà infatti Michael, accusandolo di avere una relazione con Valentina e a nulla varranno i tentativi del medico di spiegargli la situazione. Invece che tranquillizzarsi, infatti, Saalfeld vedrà i suoi sospetti "confermati" quando apprenderà da Werner che Valentina è da tempo innamorata del suo mentore. E a quel punto Robert perderà completamente la testa arrivando a commettere un gesto terribile…