Tempesta d’amore: Valentina bacia Michael! E tutto cambierà… | Anticipazioni italiane

Se pensavate che la storyline legata all’amore impossibile di Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) per Michael (Erich Altenkopf) si fosse conclusa, vi dovrete ricredere! Proprio quando la ragazza sembrava essere arrivata ad momento di svolta grazie a Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse), infatti, tutto si riaprirà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina si avvicina a Noah

Da settimane ormai Valentina soffre per via dei suoi sentimenti per Michael. Sentimenti che in cuor suo la ragazza sa essere destinati a non venire mai ricambiati. E così, dopo aver invano tentato di reprimere ciò che prova, la giovane Saalfeld non ha visto altra soluzione se non spiegare al medico la situazione, confessandogli di essersi innamorata di lui.

Come prevedibile, l’uomo ha immediatamente chiarito di non poter ricambiare i sentimenti della sua giovanissima spasimante e ha subito preso le distanze da quest’ultima, interrompendo anche la collaborazione alla ristrutturazione della barca e della casa sul lago. Ed è stato allora che è entrato in gioco Noah!

Abile falegname, il giovane Schwarzbach si è infatti offerto di aiutare Valentina nel suo progetto, stringendo con lei un bellissimo legame. Se la ragazza si rallegrerà per aver finalmente trovato un buon amico, però, lui invece si innamorerà!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina dà un bacio a Michael

Insomma, dopo tante sofferenze Valentina sembrerà finalmente essere sulla buona strada per ritrovare il sorriso e, forse, addirittura innamorarsi di nuovo. Proprio allora, però, la ragazza vivrà un’esperienza traumatica che la segnerà profondamente…

Durante il suo turno in ospedale, la Saalfeld si troverà infatti coinvolta in una traumatica notte al pronto soccorso che la lascerà sconvolta. E così, quando Michael la vedrà a pezzi su una panchina nel parco del Fürstenhof, non potrà fare a meno di consolarla.

Ebbene, le parole del medico riusciranno effettivamente a confortare Valentina, che – felice – darà al medico un bacio d'impulso! Quello che voleva essere un semplice gesto di riconoscenza, però, è destinato a causare un vero e proprio terremoto. All'insaputa della ragazza, infatti, qualcuno vedrà la scena, traendo le conclusioni sbagliate…