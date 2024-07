Tempesta d’amore: Shirin torna a vedere! | Anticipazioni italiane

Un vero e proprio miracolo è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Dopo settimane di vita al buio, Shirin Ceylan (Merve Çakır) tornerà finalmente a vedere! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin vuole operarsi

Dal giorno del suo terribile incidente – risalente ormai a parecchie settimane fa – Shirin è stata costretta ad una vita al buio. Un handicap che – nonostante la reazione forte e coraggiosa della ragazza – ha portato la Ceylan a perdere sia il lavoro che la propria indipendenza.

E così, dopo essersi resa conto di poter essere un pericolo sia per se stessa che per gli altri a causa della propria cecità, Shirin ha preso una decisione: sottoporsi ad un trapianto di retina il prima possibile, anche se i rischi sono altissimi!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin torna a vedere

Nonostante i tentativi dei medici e di Gerry (Johannes Huth) di dissuaderla in quanto i suoi occhi non sono ancora pronti per un intervento, Shirin non sentirà ragioni e ribadirà di voler andare fino in fondo. Una determinazione che la premierà!

Grazie ad un colpo di fortuna, la ragazza riuscirà infatti ad essere operata molto prima del previsto… e al suo risveglio potrà finalmente vedere! Il suo incubo sarà dunque finito? Seguici su Instagram.