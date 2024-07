Tempesta d’amore: Shirin pronta a tutto per operarsi! Ma corre un grosso rischio… | Anticipazioni italiane

Da settimane ormai Shirin Ceylan (Merve Çakır) è costretta a convivere con il terribile handicap causato dalla sua cecità. Una situazione che spingerà la ragazza a prendere una decisione decisamente rischiosa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin nel panico

Sono trascorsi ormai dei mesi dal terribile incidente che ha lasciato Shirin completamente cieca. Un dramma a cui la ragazza ha reagito con grave coraggio, tanto da provare a recuperare velocemente la propria indipendenza. Dopo aver messo in pericolo la vita di Helene (Sabine Werner) proprio a causa della propria cecità, però, la ragazza ripiomberà nella disperazione…

Terrorizzata all’idea di poter essere un pericolo per se stessa e gli altri, la Ceylan non avrà infatti più il coraggio di restare da sola, richiedendo il sostegno costante di Gerry (Johannes Huth) e dei suoi amici. Una situazione che non sarà sostenibile nel lungo termine…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin vuole operarsi

Determinata a riprendere in mano la propria vita e smettere di essere un peso per gli altri, Shirin si metterà dunque alla ricerca di una soluzione, scoprendo una possibilità a lei fino ad ora rimasta sconosciuta: un trapianto di cornea artificiale!

Diversamente dall’operazione classica, infatti, i tempi di attesa sono molto più ridotti e la ragazza potrebbe dunque essere operata velocemente. Il problema? Gli occhi della Ceylan non saranno pronti per un simile intervento, che rischia di complicare ulteriormente la situazione.

Shirin continuerà sulla propria strada nonostante gli enormi rischi ed il parere negativo dei medici e di Gerry? Lo scopriremo molto presto…