Tempesta d’amore: Vanessa sorprende Carolin tra le braccia di Michael! | Anticipazioni italiane

Un nuovo inaspettato sviluppo sta per complicare ulteriormente la storyline legata al triangolo sentimentale tra Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß), Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stefan Hartmann). Nei prossimi giorni, infatti, in questo già complesso intreccio sentimentale si inserirà un nuovo personaggio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin scopre che Max e Vanessa si sono baciati

Sono trascorsi ormai mesi da quando Carolin e Vanessa erano entrambe impegnate con relazioni con due uomini – rispettivamente Michael (Erich Altenkopf) e Max – con cui avevano organizzato un doppio matrimonio! Una situazione che non ha impedito alle due donne di innamorarsi…

Dopo aver invano lottato contro i reciproci sentimenti, la Lamprecht e la Sonnbichler hanno infatti entrambe lasciato il rispettivo coniuge. Ma il legame con i loro ex sarà davvero svanito? Sarà questa la domanda che si ripresenterà nelle prossime puntate!

Come vi abbiamo anticipato, Vanessa si riavvicinerà infatti pericolosamente a Max, arrivando addirittura a baciare quest’ultimo! E non si tratterà di un gesto senza importanza! Poco dopo, infatti, la ragazza confesserà a Carolin il suo passo falso, ammettendo di provare ancora dei sentimenti per il fitness trainer…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa gelosa di Carolin e Michael

Come prevedibile, la Lamprecht resterà sconvolta di fronte alla confessione della sua amata, a cui chiederà del tempo per metabolizzare la notizia. Nella speranza di rimettere in ordine i suoi pensieri, la donna deciderà dunque di trascorrere la serata in birreria, dove non resterà sola a lungo…

Il caso vorrà infatti che Carolin si imbatta in Michael, a sua volta in crisi a causa dei recenti problemi col lavoro. Ancora legati da un affetto sincero nonostante la recente fine della loro relazione, i due ex si consoleranno dunque a vicenda, arrivando ad abbracciarsi dolcemente.

Peccato solo che proprio allora comparirà Vanessa, che – inutile dirlo – sarà tutt'altro che entusiasta della scena a cui assisterà! Un nuovo triangolo è in arrivo?