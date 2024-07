Tempesta d’amore: Yvonne e Erik si lasciano (ma c’è l’inganno) | Anticipazioni italiane

Continua a regalarci grandissimi colpi di scena la storyline incentrata su Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus). Alle prese con una sfida di coppia a dir poco stravagante, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questi due personaggi prenderanno infatti una decisione decisamente curiosa… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik riceve una proposta da Dremel

I problemi economici non sono certo una novità per Erik e Yvonne. Se quest’ultima ha spesso provato a risolvere le proprie difficoltà finanziarie avvicinando uomini abbienti, nel caso di Vogt i metodi sono sempre stati altri… a partire dal gioco d’azzardo! Metodi che, purtroppo, hanno solo peggiorato la situazione…

Come sappiamo, sono proprio state le scommesse a ridurre Erik sul lastrico, mettendolo in una situazione a dir poco pericolosa. Proprio quando per lui non sembrerà più esserci via d’uscita, però, Vogt riceverà una proposta tanto assurda quanto allettante: un uomo ricco e potente di nome Jörg Dremel (Dirk Waanders) gli offrirà ben 100.000 euro se Erik riuscirà a sedurre sua moglie Ulrike e convincerla a chiedere il divorzio!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne ed Erik si lasciano

Comprensibilmente sconvolto, Vogt d’istinto respingerà quella “proposta indecente”. La gravità dei suoi problemi economici, però, lo porterà inevitabilmente a riconsiderare la proposta di Dremel, tanto da decidere di parlarle con Yvonne. E la reazione di quest’ultima sarà a dir poco sorprendente…

Benché inizialmente spiazzata, la donna darà infatti al suo amato il “permesso di tradirla” in virtù dell’altissima posta in gioco. Quando però la Klee scoprirà che Ulrike non è un’anziana signora bensì una bella e giovane donna, il suo atteggiamento cambierà…

Gelosissima, Yvonne pretenderà infatti non solo che il “corteggiamento” avvenga sotto i suoi occhi al Fürstenhof, ma anche che lei ed Erik si separino… almeno in apparenza! E la Klee avrà anche le idee molto chiare su come giustificare agli occhi degli altri la fine della sua separazione con Vogt: quest’ultimo l’ha tradita!

Sarà così che Yvonne ed Erik daranno inizio alla loro recita, separandosi in modo a dir poco plateale. La sfida più grande, però, deve ancora arrivare… Seguici su Instagram.