The Family anticipazioni: Aslan è d’accordo con un omicidio, ecco quale

Non bisogna fare del male ad Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug) o ai suoi familiari se si vuole sopravvivere. È questa una delle regole base di The Family, la nuova dizi turca in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. “Massima” che imparerà Serhat Koruzade (Anil Ilter), il quale perderà la sua vita per mano di Ekrem (Umutcan Ütebay). Andiamo dunque con calma per capire quello che succederà…

The Family, news: Aslan fa arrestare Ekrem

Tutto partirà quando Serhat picchierà Yağmur Akın (Yüsra Geyik), colpevole di aver assistito sei mesi prima ad un omicidio di una prostituta che lui stesso ha compiuto. L’uomo non riuscirà infatti ad uccidere Yağmur e si limiterà a picchiarla poiché verrà interrotto dall’arrivo di Cihan Soykan (Nejat İşler). Intervento provvidenziale che, di fatto, salverà dalla morte la sorella minore di Devin (Serenay Sarıkaya).

Tuttavia, appena scoprirà chi è stato a fare del male alla cognata, Aslan darà di matto ed avrà come obiettivo principale quello di uccidere Serhat. Un pensiero che non abbandonerà nemmeno quando la madre Hülya (Nur Sürer) gli intimerà di non farlo, sottolineando che Serhat è il figlio del loro maggiore socio d’affari e ciò innescherebbe una guerra.

Tra un dubbio e l’altro, Aslan riceverà quindi pressioni anche dalla moglie Devin, che non vorrà avere un morto sulla coscienza. E così, Soykan sembrerà dare ascolto ad entrambe le donne della sua “vita”, visto che farà arrestare Serhat.

The Family, spoiler: Ekrem compie un omicidio

Attenzione quindi al successivo colpo di scena: dato l’arresto di Serhat, Hülya chiederà al cognato İbrahim Soykan (Levent Ülgen) di fare il possibile per fare uscire l’uomo di prigione. Grazie ad un medico corrotto, İbrahim farà passare per “minori” le lesioni che Serhat ha provocato a Yağmur e renderà possibile la sua scarcerazione. A quel punto, Hülya chiederà al figlio Cihan di accompagnare Serhat fuori dalla Turchia, per mandarlo in una destinazione dove, eventualmente, Aslan non possa rintracciarlo per fargliela pagare.

Tutto sembrerà dunque procedere secondo quanto ideato da Hülya, ma un evento inatteso farà da padrone: possiamo infatti anticiparvi che Cihan si sarà accordato con Aslan per portare Serhat su un peschereccio, nel quale ad attenderlo ci sarà Ekrem armato di spranga. La stessa che il ragazzo non esiterà ad utilizzare per picchiare a morte Serhat, il cui corpo verrà poi gettato in mare avvolto in un sacco!

Dinamica che darà modo ai telespettatori di capire che Aslan ha soltanto fatto finta di denunciare Serhat, per poi consegnarlo ad Ekrem, che vendicherà così il pestaggio della donna della quale si è innamorato!

The Family, trame: Devin e Hülya scoprono ciò che Aslan ha fatto!

Una bugia che verrà presto scoperta sia da Devin, che non si capaciterà di come il marito abbia potuto agire in un modo così violento, sia da Hülya, che cercherà disperatamente di evitare che il padre di Serhat scopra che il figlio non si trova in Thailandia, come gli verrà fatto credere, ma che è stato assassinato.

Una controffensiva, quella di Hülya, che passerà attraverso un altro doppio omicidio, che la donna commissionerà a Ibrahim, ma che invece Aslan cercherà di impedire. Ma per quale ragione?