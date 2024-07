The Family: Aslan ucciderà Serhat? | Anticipazioni

Compiere oppure no un omicidio: è questo il dilemma che dovrà risolvere Aslan Soykan (Kivan Tatlitug) nelle prossime puntate di The Family. Il marito di Devin Akın (Serenay Sarıkaya) dovrà infatti decidere se assassinare Serhat Koruzade (Anil Ilter), colpevole di aver picchiato in malo modo la cognata Yağmur (Yüsra Geyik).

The Family, news: Serhat picchia Yağmur

In primis, è bene precisare che la trama prenderà il via nel momento in cui si scoprirà che, per un breve periodo, Yağmur ha fatto la prostituta. Proprio svolgendo tale professione, la sorella di Devin ha quindi incontrato Serhat, trovandosi ad assistere all’omicidio di una sua “collega” compiuto dall’uomo.

Yağmur si spaventerà quindi tantissimo quando incrocerà Serhat in un locale e temerà che l’uomo, al quale si era presentata con il nome Hande, possa scoprire la sua vera identità per cercare di eliminarla e sbarazzarsi così di una testimone scomoda. Presentimento, quello della Akin, che purtroppo corrisponderà alla verità.

Appena Atilla Özyılmaz (Ushan Çakır) gli fornirà l’indirizzo di Yağmur, non svelandogli però che è la cognata del suo socio in affari Aslan, Serhat la raggiungerà e la picchierà in malo modo. Tuttavia, fortunatamente non riuscirà ad ucciderla perché arriverà sul posto Cihan (Nejat İşler)…

The Family, trame: Aslan scopre ciò che ha fatto Serhat

Seguendo gli ordini della madre Hülya (Nur Sürer), che cercherà ad ogni costo di evitare l’inizio di una guerra tra la sua famiglia e quella del padre di Serhat, Cihan cancellerà tutti i filmati della videosorveglianza del quartiere di Yağmur. Tuttavia, ne lascerà uno, che verrà trovato da Aslan, alla disperata ricerca di chi ha fatto del male alla cognata, diventata nel frattempo la “fidanzata” del suo migliore amico Ekrem (Umutcan Ütebay).

Appena capirà che è proprio Serhat che ha fatto male a Yagmur, la furia di Aslan non tarderà a farsi attendere. L’uomo darà infatti l’impressione di voler ammazzare Koruzade, soprattutto quando verrà informato del fatto che l’uomo, sei mesi prima, ha fatto fuori una prostituta ed ha fatto passare la sua morte come il frutto di un’overdose. Tuttavia, sia Hülya e sia Devin gli supplicheranno di non farlo, anche se Soykan non sembrerà intenzionato a dare loro ascolto…

The Family, spoiler: Aslan ucciderà Serhat?

Un risvolto complicato che diventerà ancora più imprevedibile quando, con estremo sgomento, anche Serhat comprenderà che Atilla si è preso gioco di lui, non rivelandogli che Yağmur fosse la cognata di Aslan. Tuttavia, alla fine, l’incontro tra i due “soci” avverrà in un ristorante, ma la scelta che farà Soykan sarà del tutto inaspettata.

Seguendo il piano pensato da Devin, che chiederà appunto a Yağmur di testimoniare contro l’uomo per l’omicidio che ha compiuto, Aslan farà arrestare Serhat, che a quel punto pagherà col carcere per quello che ha fatto. Insomma, il nostro protagonista non risponderà al sangue con altro sangue… ma Ekrem sarà del suo stesso avviso?

In tal senso, possiamo anticiparvi che Aslan non porterà l'amico sul luogo dell'arresto, al fine di evitare che possa commettere qualche sciocchezza. Sospettando qualcosa, Ekrem deciderà però di seguirlo ad assisterà da lontano alla scena…