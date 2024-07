The family, anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2024

Durante la cena per festeggiare il compleanno di Ergun la situazione degenera e a un certo punto Aslan interviene in difesa di Devin promettendole amore eterno. Colpita dalle sue parole, Devin gli chiede di sposarla. Aslan deve tornare di corsa a casa, perché sua nonna si è allontanata da casa e si è smarrita. Grazie all’intervento di Devin, finirà tutto bene, ma la ragazza – irritata con Hulya – comunica all’improvviso di aver chiesto ad Aslan di sposarla. Cihan si presenta allo studio di Devin sotto falso nome, ma la ragazza capisce chi è in realtà…

Devin introduce Aslan ai suoi amici e insieme celebrano la proposta di matrimonio fatta da Devin. Tuttavia, nel corso della serata, Aslan perde la calma vedendo il marito di sua sorella con un’altra donna. Nonostante ciò, Devin rimane al fianco di Aslan. Contemporaneamente, la madre di Aslan è determinata a impedire il matrimonio del figlio con Devin e fa redigere un contratto che Devin dovrà firmare in caso di matrimonio.

Hulya va a trovare Devin nel suo studio fingendo di volersi scusare con lei per il comportamento di Aslan. In realtà vorrebbe scoraggiarla riguardo al matrimonio, ma Devin sa come tenerle testa. Nel frattempo, Aslan legge l’accordo prematrimoniale e si infuria con sua madre, mentre Ibrahim scopre le vere intenzioni di Atilla rispetto al documentario e lo affronta.

Cihan cerca di convincere Devin ad ascoltarlo per parlarle della sua infanzia infelice. Devin scopre l’accordo prematrimoniale che Aslan vorrebbe farle firmare e decide di mettere fine alla loro relazione. Atilla subisce pressioni sia da Ibrahim che da Aslan: vogliono entrambi acquisire il controllo del suo canale televisivo. Hulya invece deve guardarsi da suo cognato Ibrahim che cerca di controllarla portando nella villa le sue guardie di sicurezza e una badante per sua madre.

Aslan avverte l'avversione di Hulya nei confronti di Devin perché non la ritiene all'altezza del figlio e della famiglia Soycan, ma l'uomo mette le cose in chiaro con la madre: Devin è la donna che ama pazzamente e non permetterà a niente e a nessuno di ostacolare il suo amore per lei. Insieme a Devin fissa di lì a una settimana il matrimonio con Devin e Hulya, che viene a scoprire che Cihan è uno dei pazienti seguiti da Devin, e gioca la carta migliore del suo mazzo: lo invita al matrimonio.