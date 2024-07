The Family anticipazioni: İbrahim Soykan e il controverso rapporto con…

Tra i personaggi principali di The Family, la nuova dizi turca in onda su Canale 5, c’è il losco İbrahim Soykan (Levent Ülgen). Figlio di Seher (Emel Göksu) e fratello del defunto Yusuf, l’uomo è lo zio del protagonista Aslan (Kivanc Tatlitug), con il quale ha un rapporto abbastanza turbolento. Tuttavia, nel suo passato c’è anche un donna…

The Family, news: İbrahim e l’attentato al matrimonio di Aslan

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, le tensioni tra Aslan e İbrahim aumenteranno nel momento in cui il primo scoprirà che è stato proprio lo zio a mandare un sicario, che ha ferito Ekrem (Umutcan Ütebay) nel corso del party organizzato per le sue nozze appena celebrate con Devin Akın (Serenay Sarıkaya).

Già arrabbiatissimo per il modo in cui avrà cercato di prendere possesso del network gestito da Atilla Özyılmaz (Ushan Çakır), quasi obbligandolo a curare la produzione di un biopic sul padre Yusuf, Aslan si vendicherà prima del sicario, facendolo uccidere e insabbiando tutto per non scontrarsi con Devin; poi farà presente per l’ennesima volta allo zio che è lui il capofamiglia dei Soykan e che, per tale ragione, deve smetterla di impicciarsi dei suoi affari.

The Family, trame: le cure di Seher

In ogni caso, Aslan non sarà l’unica persona alla quale İbrahim darà fastidio. Puntando sul salvataggio della madre Seher compiuto in extremis da Devin, già andato in onda tra l’altro negli episodi trasmessi su Canale 5, İbrahim cercherà di imporre una persona che possa assistere la donna.

Ovviamente, tale iniziativa non farà per nulla piacere alla dispotica Hülya (Nur Sürer), che ricorderà al cognato, senza fare troppi giri di parole, che si è sempre presa cura di Seher non facendole mancare nulla, e che è ancora intenzionata a farlo senza che lui glielo ricordi. Questa sarà uno dei primi scontri accesi tra i due personaggi, che non mancheranno di riservare diverse sorprese…

The Family, spoiler: İbrahim prova dei sentimenti per Hülya?

In un altro scambio di battute, İbrahim sottolineerà a Hülya che le cose sarebbero potute andare diversamente per lei, se solo non avesse scelto, quarant’anni prima, di sposare Yusuf. Parole che genereranno un lecito dubbio sul conto del Soykan, tant’è che sarà facile pensare che l’uomo possa aver provato dei sentimenti per la madre di Aslan e degli altri suoi nipoti, non ancora del tutto sopiti.

Un rapporto, quello tra İbrahim e Hülya abbastanza controverso, che diventerà sempre più importante nel corso della narrazione della dizi turca…