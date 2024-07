The Family: arriva Ilyas, vuole sapere che fine ha fatto Serhat | Anticipazioni

Un omicidio non resta impunito, nemmeno se a compierlo è stata la famiglia Soykan. Grossa grana in arrivo per Aslan (Kivanc Tatlitug) nelle prossime puntate di The Family. E tutto ciò coinciderà con l’arrivo in città di Ilyas Koruzade (Musa Uzunlar), il padre dello “scapestrato” Serhat (Anil Ilter)…

The Family, news: Aslan, Ekrem e l’omicidio nascosto

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Aslan darà il suo benestare a Ekrem (Umutcan Ütebay) per eliminare Serhat, colpevole di aver picchiato Yağmur (Yüsra Geyik) con l’intenzione di farla fuori, ciò per impedirle di denunciarlo per l’assassinio di una prostituta commesso circa sei mesi prima.

Dopo ciò, Aslan e i suoi uomini si preoccuperanno di gettare in mare il cadavere di Serhat, ciò perché non vorranno che la notizia del suo omicidio arrivi al padre Ilyas, un pericoloso mafioso nonché socio in affari del clan Soykan.

Per tale motivo, Aslan cercherà di far credere a Ilyas che Serhat sia fuggito in Thailandia: una notizia che però non convincerà affatto il Koruzade Senior, soprattutto quando Hülya (Nur Sürer) interferirà per l’ennesima colta negli affari del figlio e ordinerà al cognato Ibrahim (Levent Ülgen) di uccidere l’avvocato di Serhat, sul quale invece Aslan voleva far ricadere la colpa su suggerimento della moglie Devin Akın (Serenay Sarıkaya).

The Family, spoiler: Ilyas arriva in città e vuole sapere che fine ha fatto Serhat

Intrighi su intrighi che, nel giro di poco tempo, innescheranno un vero e proprio corto circuito: una volta che il “losco” Atilla Özyılmaz (Ushan Çakır) gli metterà una pulce nell’orecchio, sostenendo che Serhat non avesse alcuna intenzione di partire per la Thailandia come invece avrebbe fatto, Ilyas non potrà fare a meno di porsi delle ulteriori domande quando anche l’avvocato, ucciso da Ibrahim, sarà sparito nel nulla insieme alla giovane consorte.

Per questo, senza annunciarsi in precedenza, Ilyas si presenterà in casa Soykan durante la festa per la circoncisione del figlio minore Tolga Sayıcı (Mert Denizmen) e Leyla (Canan Ergüder), nonché nipotino di Aslan. Non a caso, tutti quanti si preoccuperanno per l’improvvisa visita dell’uomo, che lì per lì si limiterà a dare un regalo al bambino…

The Family, trame: le indagini di Ilyas hanno inizio

Tuttavia, il giorno successivo, Ilyas fisserà un appuntamento a pranzo con Aslan, che sarà abbastanza teso. I suoi uomini suggeriranno infatti a Soykan di fare attenzione ad un piatto, qualora gli venisse servito, poiché con lo stesso il Koruzade Senior ha già avvelenato e ucciso diversi suoi nemici. Fortunatamente, alla fine tale pietanza non verrà servita ad Aslan, ma in questa circostanza Ilyas sarà abbastanza chiaro con lui e gli dirà di essere sulle tracce di Serhat, scomparso nel nulla dopo l’annuncio di un viaggio non programmato in Thailandia.

Insomma, la situazione comincerà a farsi piuttosto spinosa per il nostro Aslan, con Hülya che vorrà fare il possibile per evitare che possa nascere una guerra tra la sua famiglia e quella del Koruzade. Eventualità che vorrà scongiurare anche Aslan. Non a caso, studierà un piano per far ricadere su un altro dei suoi nemici la colpa dell'assassinio di Serhat…