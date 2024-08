Beautiful: Bill Spencer baciato dalla sua ex figlia Luna! | Anticipazioni americane

Momento choc nelle puntate americane di Beautiful, dove Bill Spencer si è trovato destinatario di un bacio totalmente inaspettato: quello da parte di Luna Nozawa, che fino a qualche minuto prima pensava di essere sua figlia.

Nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo più volte aggiornato su questa vicenda che, col tempo, si è incrociata con le due morti sospette per overdose avvenute a Il Giardino: quella del senzatetto Tom e quella del cameriere Paul “Hollis” Hollister. Se il primo, tolto da poco dalla strada, aveva un passato di tossicodipendenza, la morte di Hollis aveva fatto scattare qualche campanello d’allarme, lanciando il sospetto che i due decessi potessero essere collegati e, soprattutto, essere degli omicidi.

I sospetti erano immediatamente caduti su Sheila Carter che, in quanto collega di entrambi al ristorante, avrebbe avuto l’occasione per drogare i due uomini di nascosto. La donna però, arrestata, era stata rilasciata subito, non essendoci prove o apparenti moventi.

L’attenzione si era poi spostata su Poppy Nozawa, madre di Luna nonché sorella di Li Finnegan: a sospettare di lei è stata Katie Logan, che mai si è fidata della nuova fiamma di Bill, con la quale lui ebbe il flirt di una notte (ma mai dimenticato) un ventennio fa durante un festival musicale a Los Angeles. Katie ha guardato con diffidenza la velocità con cui Poppy si è inserita nella casa e nella vita di Bill, dopo aver aspettato così tanto per informarlo dell’esistenza di una figlia. A pensarla come la madre anche Will Spencer, che, tornato in città dal collegio, ha subito mostrato antipatia per le nuove parenti presenti nella dimora del padre.

Indagando sul passato di Poppy, Katie ha scoperto che al festival musicale si era esibito Tom, all’epoca famosa rockstar, facendole subito annusare una possibile tresca tra l’uomo e Poppy. Katie non ci ha messo molto ad accusare la donna di aver fatto fuori Tom per nascondere la loro relazione, che poteva lanciare sospetti sulla paternità di Luna. Tale paternità, in realtà, era stata confermata da un test di paternità fatto da Li, da sempre contraria alla relazione della sorella con Bill e che, dunque, non avrebbe avuto motivi per falsificarlo…

Tuttavia ad avvalorare le accuse di Katie è stato il ritrovamento da parte di Luna, nel vecchio appartamento che condivideva con la madre prima di trasferirsi da Bill, dello zaino di Tom, con all’interno delle vecchie lettere che l’uomo aveva scritto a Poppy nel corso degli anni, in cui affermava la certezza di essere il padre di Luna (e che la donna aveva sempre rispedito al mittente).

La questione aveva fatto tremare la granitica fiducia di Luna nei confronti della madre e, sebbene poi la ragazza abbia continuato a difenderla, le lettere per Katie rappresentano la prova regina che incastrerebbe Poppy. La Logan ha così sguinzagliato il vicecapo Baker il quale, ottenuto un mandato dal giudice, ha confrontato le droghe che hanno ucciso Tom e Hollis con quelle di cui, fino a poco tempo fa, faceva uso Poppy.

A questo punto la polizia ha arrestato Poppy, mentre Katie ha insistito con Bill affinché facesse un secondo test di paternità a Luna.

L’editore, sebbene restio, ha alla fine proposto a Luna di eseguire un secondo test “fai da te”, assicurandole che, qualunque sarebbe stato il risultato, lui avrebbe continuato ad essere presente per lei e che non l’avrebbe abbandonata, specie ora con la madre in prigione per accuse di omicidio. La ragazza ha così acconsentito e, stavolta, il test ha dato un esito negativo: i due non sarebbero, dunque, padre e figlia.

Luna ha comunque espresso gratitudine per Bill, dispiacendosi per le bugie della madre e per come le abbia sempre tenuta nascosta l’identità del padre. Dichiarando di non aver mai conosciuto uomo più generoso, gentile e protettivo di Bill, la ragazza lo ha colto alla sprovvista con… un bacio!

Il colpo di scena, dunque, apre un nuovo scenario: Luna potrebbe aver incastrato la madre per avere Bill? In realtà la ragazza era da sola quando ha ritrovato lo zaino ed è sembrata sorpresa: perché mai avrebbe dovuto recitare una parte in quell’occasione? E non dimentichiamo un’altra questione: Luna è la ragazza di R.J. Forrester! Seguici su Instagram.