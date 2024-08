Endless Love: Asu mette a rischio un piano di Kemal, ecco quale | Anticipazioni

Prossimamente, a Endless Love, Kemal Soydere (Burak Oxivit) non dovrà guardarsi le spalle soltanto dal nemico giurato Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) ma anche dalla moglie Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk). La ragazza, infatti, si schiererà per l’ennesima volta dalla parte del fratello nel momento in cui Kemal sarà sul punto di scoprire che la piccola Deniz è il frutto del suo amore con Nihan Sezin (Neslihan Atagul)…

Endless Love, news: Kemal ruba un ciuccio di Deniz

Tutto partirà quando Vildan (Neşe Baykent) convincerà Nihan a rivelare a Kemal che Deniz è sua figlia. Un proposito che la Sezin abbandonerà quando, dando vita ad un abile piano, Emir le farà credere per pochi secondi di avere buttato giù la bambina da un altissimo dirupo.

A quel punto, Nihan cercherà di evitare ad ogni costo di incontrare Kemal, che invece si avvarrà dell’aiuto della fidata Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) per entrare in possesso di un ciuccio di Deniz. Soydere infatti, anche grazie ad una pista che le fornirà inaspettatamente la sorella Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), sospetterà di essere il padre di Deniz e vorrà effettuare un test del DNA in gran segreto per chiarire ogni dubbio.

Endless Love, trame: Emir e Asu uniti contro Kemal

Tuttavia, Kemal dovrà scontrarsi per l’ennesima volta con l’alleanza stretta tra i due fratelli Kozcuoğlu. Appena si renderà conto del fatto che Leyla ha preso un ciuccio di Deniz che contiene davvero la sua saliva (e non quello già sterilizzato che aveva preparato per lei), Emir telefonerà immediatamente ad Asu e le ordinerà di comprare un ciuccio identico a quello preso dalla Acemdaze.

Dopo aver effettuato l’acquisto, Asu non esiterà dunque a mettere del sonnifero in una tisana che preparerà per Kemal, in modo tale da farlo addormentare e sostituire il ciuccio che gli ha dato Leyla per poter procedere con il test del DNA.

L’impresa per Asu si rivelerà più difficile del previsto dato che, essendo da tempo in rotta di collisione con lei per avergli nascosto il suo legame di parentela con Emir, Kemal dormirà con il ciuccio posizionato sotto il suo cuscino!

Endless Love, spoiler: Asu mette a rischio il piano di Kemal?

In ogni caso, almeno in base a ciò che verrà mostrato ai telespettatori, Asu riuscirà nel suo intento e sostituirà il ciuccio. Particolare che renderà tranquillo Emir, convinto di aver mandato a monte ancora una volta un piano di Kemal teso a dimostrare che Deniz è davvero sua figlia.

In realtà, da quello che si evincerà in una successiva telefonata che farà a Zehir (Uğur Aslan), Kemal non scarterà del tutto l'idea che il ciuccio sia stato manomesso proprio da Emir pur di impedirgli di effettuare il test del DNA. Non a caso, Soydere preciserà a Zehir che forse devono trovare un modo ancora più segreto per risolvere il fatidico dubbio. Cosa che però, almeno per ora, non gli impedirà di portare il ciuccio sostituito da Asu in un laboratorio di analisi…