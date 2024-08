Endless Love: Asu scopre che Kemal l’ha ingannata! | Anticipazioni

Un’altra delusione è in arrivo per la doppiogiochista Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk). Nelle puntate di Endless Love in onda in autunno, la donna scoprirà infatti di essere stata ingannata da Kemal Soydere (Burak Özçivit). Un’informazione che apprenderà dal fratello Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu).

Endless Love, news: Kemal e il matrimonio con Asu

Tutto partirà quando, con i suoi sotterfugi, Emir riuscirà ad entrare in possesso della società di Kemal. A quel punto, visto che sarà già a conoscenza del fatto che la fidanzata è la sorella segreta dell’imprenditore, Soydere giocherà d’astuzia e convincerà Asu a sposarlo in fretta e furia, in modo tale da gestire le azioni della Holding Kozcuoğlu che il padre Galip (Burak Sergen) le ha passato in gran segreto.

La mossa di Kemal si rivelerà del tutto vincente: accecata dall’amore che sente per lui, Asu gli darà infatti libero arbitrio nella gestione del suo pacchetto azionario, “tradendo” di fatto sia Galip e sia Emir. Col trascorrere delle ore, la Alacahan si renderà però conto di essere caduta in una vera e propria trappola ordita dal suo “amato” Kemal…

Endless Love, trame: Asu e Emir, la loro parentela diventa pubblica

Eh sì: nel corso della cena che Kemal organizzerà con i suoi familiari per comunicare loro la notizia del matrimonio, Asu sarà in forte difficoltà quando tutti i tg staranno parlando della sua parentela con Emir, tenuta fino a quel momento segreta. Messa alle strette dalla “suocera” Fehime (Zeyno Eracar), che le chiederà di smentire tale chiacchiericcio, Asu non avrà altra scelta se non quella di ammettere di avere sempre saputo di essere la sorella di Emir.

Parole, quelle di Asu, che feriranno Fehime, che si sentirà tradita e non vorrà sapere più nulla di lei. D’altro canto, anche Kemal giocherà per la prima volta a carte scoperte con la moglie e l’accuserà di essersi avvicinata a lui soltanto per fare da spia a Emir e Galip. Anche se Asu sottolineerà che, in realtà, il padre e il fratello sono sempre stati i suoi “nemici”, grazie ai racconti dello zio Hakkı (Metin Coşkun), Kemal non si fiderà della donna e le dirà che da quel momento in poi non deve più contare su di lui.

Sarà un litigio piuttosto acceso, che il giorno successivo farà da apripista ad un’altra rivelazione…

Endless Love, spoiler: Asu scopre di essere stata ingannata da Kemal

Dopo aver investigato a fondo su chi possa aver diffuso la notizia della sua parentela con Asu, Emir entrerà in possesso del certificato di nascita della sorella recuperato da Kemal grazie all’aiuto di Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) e Ayhan Kandarli (Kerem Alisik). Kozcuoğlu riunirà dunque tutti i tasselli del puzzle e comprenderà che è stato proprio Kemal a rendere pubblica la storia.

Emir darà subito quest'informazione ad Asu, alla quale chiederà di passargli immediatamente le azioni di Galip per evitare che Kemal possa continuare ad utilizzarle come suo marito. Tuttavia, pur delusa dall'accaduto, Asu si rifiuterà di procedere in tale maniera e, in cuor suo, spererà ancora di potersi riappacificare con Kemal. Un atteggiamento che farà perdere ancora di più le staffe ad Emir…