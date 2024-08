La Promessa anticipazioni: buone notizie per Abel, ecco quali

Anche se il suo rapporto con Jana Exposito (Ana Garces) non sembrerà procedere nel migliore dei modi, il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) avrà comunque un motivo per gioire nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Il medico riceverà infatti una proposta inaspettata da parte del marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro)…

La Promessa, news: Abel chiede a Jana di sposarlo ma…

La storyline prenderà il via nel momento in cui, inconsapevole del fatto che Jana ha passato alcuni giorni al mare insieme al suo amato Manuel (Arturo Sancho), Abel chiederà alla Exposito di sposarlo. Ovviamente, lei risponderà di no a tale richiesta e cercherà di far capire a Abel che forse è il caso di mettere in standby il loro rapporto.

Col trascorrere degli episodi, Abel non sembrerà però dare ascolto alle parole di Jana, tant’è che approfitterà di ogni situazione per stare al suo fianco e ribadirle che è profondamente innamorato di lei. Parole con le quali spererà di convincerla a sposarlo, visto che sottolineerà più di una volta che, col tempo, anche lei saprà certamente ricambiare i suoi sentimenti ed accantonare ciò che sente per l’altro “misterioso” uomo di cui gli ha parlato.

La Promessa, trame: Abel gioca a carte scoperte con Jana

Ovviamente, Abel saprà benissimo che la persona di cui Jana è innamorata è Manuel. Non a caso, un giorno deciderà di giocare a carte scoperte con la Exposito e le dirà a chiare lettere di averla vista mentre baciava il “marchesino” nell’hangar.

Una confessione in piena regola che spiazzerà tantissimo Jana, soprattutto quando Abel sottolineerà che non sarà mai felice con Manuel: per il medico, il marchesino resterà per sempre il marito di Jimena de los Infantes (Paula Losada), anche se quest’ultima è stata momentaneamente allontanata dalla tenuta dopo aver cercato di dare fuoco alla stessa e a Catalina (Carmen Asecas).

Il dialogo, però, si concluderà con un nulla di fatto, dato che Jana ribadirà a Abel che non potrà mai amarlo come invece lui vorrebbe. Tuttavia, al di là delle vicende sentimentali, il dottor Bueno potrà tirare un sospiro di sollievo almeno dal punto di vista lavorativo…

La Promessa, spoiler: buone notizie per Abel

Eh sì: nel corso di un dialogo, Alonso si complimenterà con Abel per il modo efficiente con il quale si sarà preso cura di Jimena e di Catalina in seguito all’incendio. Proprio per questo, colpito dalla sua professionalità, il marchese proporrà al medico di lavorare a tempo indeterminato a La Promessa, conscio del fatto che averlo all’interno della tenuta potrà essere sempre utile.

Abel accetterà col sorriso questa proposta lavorativa, anche perché ciò significherà che potrà continuare a stare vicino a Jana, nonostante tutto. Ma la Exposito sarà dello stesso parere del medico? Seguici su Instagram.