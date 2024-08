La Promessa: Leonor furiosa con Martina e Curro, ecco perché | Anticipazioni

Il ritorno improvviso a La Promessa di Leonor de Lujan (Alicia Bercan) metterà in seria difficoltà la relazione segreta tra i giovani Martina (Amparo Pinero) e Curro de la Mata (Xavi Lock). Non a caso, nel giro di pochissimo tempo, i tre ragazzi saranno ai ferri corti per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: il ritorno di Leonor rallegra tutti quanti

Leonor farà ritorno a casa, dalla Francia, dopo aver dato avviso ai genitori Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin). I fratelli Manuel (Arturo Sancho) e Catalina (Carmen Asecas), così come i cugini Martina e Curro, non potranno quindi fare a meno di rallegrarsi appena potranno riabbracciarla, tant’è che si mostreranno incuriositi da tutti gli aneddoti che la ragazza racconterà sul suo soggiorno a Parigi, città nella quale, come sapete, ha studiato moda assumendo l’identità di Martina.

Non a caso, Leonor sentirà di doversi scusare anche con la zia Margarita (Cristina Fernandez) per ciò che avrà fatto, porgendole tra l’altro le sue personali condoglianze per la recente morte del marito Fernando (Javier Collado). Tuttavia, col trascorrere dei giorni, il ritorno di Leonor creerà anche i presupposti per dei piccoli malumori tra Martina e Curro.

La Promessa, trame: Martina nota che Leonor è fredda

Da un lato Curro vorrà infatti rendere partecipe Leonor della relazione segreta che ha avviato con Martina; dall’altro la stessa Martina non saprà bene come affrontare l’argomento con la cugina e, temendo probabilmente il suo giudizio, convincerà l’amato a non fargliene parola, specificando che devono stare attenti ad ogni mossa che fanno per evitare che anche altri vengano a conoscenza del loro reale legame.

Fatto sta che, in seguito a tale dialogo, Martina non potrà fare a meno di notare che Leonor si sta comportando in maniera più fredda del solito nei suoi riguardi e cercherà di capire il perché di tal cosa. Alla fine sarà però la stessa Leonor a vuotare il sacco!

La Promessa, spoiler: Leonor furiosa con Curro e soprattutto con Martina!

Eh sì: durante una tranquilla chiacchierata, Leonor perderà definitivamente le staffe e chiederà a Curro e Martina per quanto tempo intendano ancora prenderla in giro, visto che sa benissimo che tra loro c’è del tenero perché ha casualmente osservato da lontano un loro bacio.

Anche se Martina tenterà di dare una spiegazione circa il suo silenzio, Leonor non vorrà sentire ragioni e, furiosa, le ricorderà che lei le ha raccontato tutti i suoi segreti, persino la liaison andata male con Mauro Moreno (Antonio Velazquez). Delusa, Leonor non vorrà quindi perdonare Martina, vista la mancanza di fiducia che ha dimostrato di avere in lei. E così le discussioni tra le due cugine non faranno altro che aumentare…