La Promessa: il ritorno di Leonor | Anticipazioni

Per un personaggio che esce di scena, un altro tornerà ad affacciarsi nelle vicende future de La Promessa. Congedato Mauro Moreno (Antonio Velazquez), che lascerà la tenuta per assumere il ruolo di maggiordomo in un’altra casa, i telespettatori avranno modo di rivedere Leonor de Lujan (Alicia Bercan), la figlia minore dei marchesi Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin).

La Promessa, news: Leonor annuncia il suo ritorno

Leonor annuncerà il suo arrivo a La Promessa tramite una missiva che verrà letta da Cruz e Alonso, i quali non staranno nella pelle all’idea di stare per riabbracciare la loro figlia. Per tale motivo, chiederanno alla governante Pia Adarre (Maria Castro) di preparare una nuova camera per lei, dato che quella che occupava in precedenza è stata mandata a fuoco da Jimena de los Infantes (Paula Losada) durante una crisi di follia.

Dopo ciò, Alonso e Cruz chiederanno a Pia di mantenere il massimo riserbo sul ritorno di Leonor; ciò perché vorranno fare una sorpresa a tutti i loro cari, all’oscuro del fatto che la ragazza sta tornando a casa dopo aver passato diversi anni a Parigi. Ma il “piano” architettato dai marchesi andrà effettivamente a buon fine oppure presenterà qualche intoppo?

La Promessa, spoiler: Leonor torna a casa!

Fortunatamente, tutto andrà per il verso giusto e Manuel (Arturo Sancho) sarà il primo a rallegrarsi quando riabbraccerà la sorella; dopo ciò, anche Catalina (Carmen Asecas) manifesterà tutta la sua contentezza appena si ritroverà di fronte a Leonor, così come Curro de la Mata (Xavi Lock), il quale non potrà però certamente dire alla “parente” di essere suo fratello, dato che starà continuando a nascondere a tutti quanti di avere scoperto che Alonso è suo padre naturale.

Un ritorno improvviso che “costringerà” Leonor a risolvere anche alcuni punti che aveva lasciato in sospeso prima della sua partenza per la Francia. Uno su tutti lo scambio di persona escogitato con la cugina Martina (Amparo Pinero) per poter studiare con la sua identità a Parigi.

La Promessa, trame: Mauro, Leonor pensa ancora a lui?

Non a caso, Leonor ci terrà subito a scusarsi con la zia Margarita (Cristina Fernandez) per aver accettato di portare avanti tale messinscena e, al tempo stesso, si dirà dispiaciuta del fatto di non essere riuscita a partecipare al funerale dello zio Fernando (Javier Collado). Inoltre, appena resterà da sola con lei, Leonor giurerà a Martina di essersi lasciata alle spalle il rapporto sbagliato con Mauro, a cui comunque sentirà di dover augurare tutto il bene possibile per la nuova strada lavorativa che ha intrapreso.

Proprio per questo, dato che considererà del tutto chiusa la sua vecchia storia d’amore, Leonor riuscirà ad instaurare fin da subito un buon rapporto con Teresa Villamil (Andrea del Rio) e si comincerà ad interessare, proprio tramite gli aggiornamenti che le darà la domestica, alla strana sparizione di Maria Fernandez (Sara Molina).

Ma quella di Leonor a La Promessa sarà soltanto una breve visita oppure si tratterrà a lungo? Vi diciamo fin da ora che, in realtà, il suo ritorno sarà fugace… Seguici su Instagram.