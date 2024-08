La Promessa, anticipazioni: Manuel cerca di riconquistare Jana ma…

Appena Jana Exposito (Ana Garces) metterà un freno alla relazione extraconiugale avviata con lui, Manuel de Lujan (Arturo Sancho) non se ne starà con le mani in mano. Non a caso, nelle prossime puntate italiane de La Promessa, il marchesino cercherà di sorprendere la ragazza con un regalo, ma nella sua strada troverà ancora una volta il “rivale” Abel Bueno (Alejandro Vergara)…

La Promessa, news: Jana tronca con Manuel

La storyline comincerà quando Manuel verrà costretto dai genitori Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) a far visita alla moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada), ritornata a Madrid dai suoi genitori dopo aver cercato di uccidere la cognata Catalina (Carmen Asecas) e aver dato fuoco ad un’ala de La Promessa. Proprio in quei giorni, Jana si troverà quindi a restare da sola proprio quando avrà più bisogno dell’aiuto del suo amato, a causa del rapimento di Maria Fernandez (Sara Molina) effettuato dal folle Valentin (Carlos Suarez).

Una volta che Maria tornerà sana e salva a casa, così come Manuel, Abel farà leva sul momentaneo “abbandono” del marchesino per instillare in Jana il dubbio che, in fondo, lei sarà sempre la seconda scelta di Lujan, che resterà comunque sempre sposato con la Infantes. Parole che spingeranno la Exposito a troncare con Manuel…

La Promessa, spoiler: Manuel fa un regalo a Jana

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: visto che sarà disposto a fare di tutto per convincere Jana a dargli un’ulteriore possibilità, Manuel si troverà ad origliare per caso un dialogo nell’hangar tra Abel e la ragazza, durante il quale quest’ultima sottolineerà che a volte desidererebbe essere un animale dotato di ali per sguazzare liberamente in giro per il mondo, invece di restare chiusa a servire nelle mura della tenuta.

Colpito da tale discorso, Manuel comprerà un fermacapelli a forma di farfalla e, dopo averlo messo all’interno di un pacchetto regalo, lo poserà segretamente nel letto di Jana. L’oggetto verrà però ritrovato da Vera Gonzalez (Angela Echaniz), nuova domestica e compagna di stanza della Exposito.

La Promessa, trame: Abel si prende il merito del regalo ma…

Senza pensare troppo alle conseguenze, Vera consegnerà dunque il pacchetto a Jana di fronte a diverse colleghe, mettendola in forte difficoltà. Tuttavia, a prendersi il merito dello stesso ci penserà Abel, che farà credere a Jana che il regalo sia proprio opera sua. Almeno in questa circostanza, il dottor Bueno sceglierà però di essere completamente sincero e, quando resterà da solo con lei, dirà che ha mentito per non destare domande da parte dei colleghi.

Jana capirà quindi che quel fermacapelli può esserle stato regalato soltanto da Manuel… ma ciò basterà a riavvicinarla al marchesino? Seguici su Instagram.